〈觀察〉後市展望保守 台塑四寶填息路挑戰大

石化業第 3 季將邁入傳統旺季，不過，在烯烴新產能陸續開出下，加上貿易戰延續，市場仍抱持觀望態度，塑化產品報價承壓，台塑四寶今年第 3 季旺季力道恐受壓抑，拖累除息行情紛紛失靈，至今仍未能朝填息路邁進，今年要維持往年穩健填息的情況，恐不太容易。

台塑 (1301-TW) 第 3 季配合台塑化 (6505-TW) 歲修，整體開工率較第 2 季下滑，加上全球乙烯、丙烯等新增產能陸續開出，將使石化產品價格拉升不易，第 3 季雖進入石化旺季，有利下游去化庫存，但董事長林健男預估，在上述因素影響下，第 3 季營收將會下滑。

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源則認為， 8 月開始進入旺季，且下半年都沒有大型定檢，營運可望逐季升溫，下半年將優於上半年，不過，他也坦言，旺季需求會增加，但今年看來不會「旺到過熱」，主因為下半年供給面增加，貿易戰延續，市場依舊保持觀望，產品價格不敢預期能大幅上漲。

台塑化在煉油業務方面，預估下半年油價將延續震盪走勢，惟成品油價格將上揚，帶動營收成長，不過，在烯烴業務方面，由於美國與華東烯烴新產能陸續開出，將使乙烯報價維持低檔，拖累烯烴事業利差空間。

在四寶中，南亞 (1303-TW) 相對樂觀看待第 3 季表現。由於目前南亞電子材料營收占比達 4 成，受惠電子材料進入需求旺季，加上化工業務方面，EG 下游持續去化庫存，且下半年中國聚酯新產能陸續開出，將有助庫存去化力道，價格也可望有所支撐，樂觀看待第 3 季營運將恢復成長動能。

雖然四寶第 3 季營收動能力道不一，但在股利收入挹注下，獲利預期都將較第 2 季成長。但由於美中貿易戰使市場需求動能疲弱，下半年變數仍多，也使市場保守看待四寶下半年展望，今年除息行情不如往年熱絡，填息力道仍待觀察。

從台塑四寶過去 8 年的除息表現來看，四寶在 30 天內完全填息的紀錄，台塑共有 6 次、南亞 5 次、台化 4 次、台塑化 5 次，其中，近 2 年僅台塑擁有 30 天內完全填息的紀錄，且均不到 20 天就成功完封，至於南亞則是去年未能成功填息。