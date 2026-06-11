鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-06-11 10:56

台積電 (2330-TW)(TMS-US) 今 (11) 日除息 6 元，此次配發為去年第四季股利，早盤在買盤進場拉抬下，一度上漲 10 元，順利完成填息，也是改成季配息後，第 22 次順利於當日填息，不過，由於美國消費者物價指數 (CPI) 年增高達 4.2%，使得高通膨的疑慮壟罩不斷，也讓升息的預期甚囂塵上，衝擊台積電股價翻黑下挫，一度下跌 30 元，來到 2210 元。

台積電此次預計將發出現金股利 1,555.95 億元，股息發放日為 7 月 9 日。今日股價最低下探至 2,210 元，最高達 2,260 元，上下震盪 50 元。

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台積電受惠 AI 晶片帶動先進製程與先進封裝產能供不應求，5 月營收一舉創下歷史新高，達新台幣 4,169.75 億元，月增 1.5%，年增 30.1%，累計前 5 月營收為新台幣 1 兆 9,618.04 億元，年增 30%。