鉅亨網記者魏志豪 新竹
台積電 (2330-TW)(TMS-US) 今 (11) 日除息 6 元，此次配發為去年第四季股利，早盤在買盤進場拉抬下，一度上漲 10 元，順利完成填息，也是改成季配息後，第 22 次順利於當日填息，不過，由於美國消費者物價指數 (CPI) 年增高達 4.2%，使得高通膨的疑慮壟罩不斷，也讓升息的預期甚囂塵上，衝擊台積電股價翻黑下挫，一度下跌 30 元，來到 2210 元。
台積電此次預計將發出現金股利 1,555.95 億元，股息發放日為 7 月 9 日。今日股價最低下探至 2,210 元，最高達 2,260 元，上下震盪 50 元。
台積電受惠 AI 晶片帶動先進製程與先進封裝產能供不應求，5 月營收一舉創下歷史新高，達新台幣 4,169.75 億元，月增 1.5%，年增 30.1%，累計前 5 月營收為新台幣 1 兆 9,618.04 億元，年增 30%。
外媒《Axios》報導，台積電正面臨專利侵權訴訟，有兩家愛爾蘭專利授權公司控告台積電最先進製程生產的晶片侵犯其專利，內容是有關 AI 加速器晶片的關鍵技術，其中一家持有的專利是在 2021 年從聯電 (2303-TW)(UMC-US) 取得，正在美國國際貿易委員會審理，若認定侵權成立，最嚴重可禁止相關晶片進口美國。
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