對沖成本下降 歐洲投資人追逐美債「大開綠燈」

對於希望搭上美國債務反彈順風車，但同時也想對沖風險的歐洲投資人而言，成本終於下降了。

儘管 10 年期美國國債目前殖利率僅為 2% 左右，但美國債務一直是全球少數幾個殖利率還保持正值的地區之一。

具有垃圾評級風險較高的美國企業債一直是人們的最愛，殖利率往往超過 6%，但對於購買美元資產並需要對沖歐元的歐洲投資人而言則不然。

投資人可以買進對沖貨幣波動、或稱自保的部位。包括許多銀行在內的投資人都依照這些指導方針這樣做。但也存在與這些對沖策略相關的成本，這些成本可能會根據該國央行的貨幣政策或其他發展的變化而定。

Amundi Pioneer 投資組合經理兼貨幣策略總監 Paresh Upadhyaya 指出，「讓美國固定收益對外國買家如此缺乏吸引力的關鍵因素是對沖成本。」

他指出，12 個月期的歐元 / 美元對沖成本在第 4 季達到 350 個基點的多年高點，成為歐洲投資人的主要障礙。

Upadhyaya 說，在這個水平，歐洲買家「自動開始迴避」。

但當時，美國聯準會 (Fed) 正在提高基準利率。自 2019 年 Fed 轉向更溫和的方向後，同樣的對沖成本已下降至 275 個基點。如果 Fed 本月底時按預期降息，那麼這些成本還有進一步下降的空間。

Upadhyaya 說，「從基本面而言，這是對美國資產的強勁反彈大開綠燈，」「對沖成本不再像以前一樣具威懾力。」

在美國之外，全球投資人正在努力應對價值數兆美元政府債券目前處於負殖利率的嚴峻現實，德意志銀行指出，其中包括 86% 的德國國債和約半數的西班牙主權債。

(圖: 德銀)

高盛在週五 (19 日) 的報告中指出，外國投資人是 5 月美元信貸的淨買家，購買金額增加了 144 億美元，是 2018 年 8 月來的最高流入量。

高盛分析師寫道：「隨著資金和對沖成本的高峰已經過去，2019 年外國需求的潛力將繼續超過去年水平。」

下圖顯示，截至 5 月，外國買家今年搶購了 246 億美元的美國企業債，幾達 2018 年全年水準。

(圖: 高盛)

不過，Columbia Threadneedle 全球利率和貨幣團隊資深分析師 Edward Al-Hussainy 表示，對沖貨幣的資金成本仍然並未減少。

他指出，「為了抵銷貨幣風險的成本，投資人被迫買進市場中殖利率更高、信用風險更高的產品。」

他還表示外國投資人可能最好多等一段時間，「如果 Fed 在 7 月和 9 月放寬貨幣政策，美國資產可能會變得更具吸引力，並且融資成本將會下降。」