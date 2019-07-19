支持野生保育 你可以選擇購買「犀牛債券」

投資人很快就能買進以提升瀕臨滅絕的黑犀牛族群的債券，並且只有當這些動物的數量增加時投資人才會得到回報。

耗資 5000 萬美元的犀牛衝擊債券 (Rhino Impact Bonds ,RIB) 將成為全球第一個致力於保護瀕臨滅絕物種的金融工具。

《CNBC》介紹了 RIB 背後的概念。

為什麼選犀牛？

黑犀牛數量從 1970 年代的 65000 頭遽減到現在的約 5500 頭。據說該物種極易在野外滅絕。倫敦動物學會 (ZSL) 指出，對犀牛種群最嚴重的威脅是偷獵犀牛角產品的非法貿易。

缺乏可用資金為成功嘗試保育犀牛設下障礙。ZSL 總幹事 Dominic Jermey 週四 (18 日) 指出，「現實狀況是生物多樣性處於危機之中，而且實在是沒有足夠的資金來解決這個問題。」

他說，「保育主義者正苦於努力為基本的生物管理活動提供資金，更別談資助急需的干預措施，以應對犯罪集團的非法野生動植物交易。」

什麼是 RIB？

這是一種總額 5000 萬美元的債券，可被視為一種固定收益投資工具，為期 5 年，意在增加肯亞和南非 5 個地區的非洲黑犀牛數量。它主要涵蓋總共 700 隻黑犀牛，佔全球黑犀牛總數的 12%。

根據安排債券發行的 Conservation Capital 資料，「RIB 是全球第一個物種保護金融工具，透過聯繫保育業績與財務表現，將資金保護風險從捐助者轉移到投資人。」

該債券預計將於 2020 年第 1 季推出，目標是將全球黑犀牛族群數量提高 10%。

債券將如何運作？

這筆 5000 萬美元的債券將採「結果支付」模式，也就是投資人只有在成功且可計量地完成目標後才能獲得財務回報。

投資人將支付購買債券的前期成本，如果非洲黑犀牛的數量在 5 年內增加，他們將獲得資金回本和優惠券。債券的殖利率將取決於犀牛族群的增長。

根據 Conservation Capital 的聲明，「在 5 年期限結束後，將由一位獨立評估人員來核實是否已達到 RIB 目標：業績與 RIB 目標的達成度決定了投資人的回報。」

未來會有更多衝擊債券？

雖然像這樣的非常軌債券的風險是期望傳統投資人在沒有任何回報先例的情況下提前支付，但這種債券銷售的衝擊投資本質可能在不久的將來催生類似的產品。

ZSL 和 Conservation Capital 都將此視為未來項目的「先例設定模型」，特別是隨著瀕危物種名單的不斷增加。

ZSL 的 Jermey 說道，「犀牛衝擊債券模式為開放保育資金和分擔恢復生物多樣性的財務風險提供了巨大的機會。它使得像 ZSL 這樣的保育慈善機構能夠保育更多的野生動物，並為傳統捐款贊助者提供物有所值的服務。」

這個衝擊債券獲瑞士信貸 (Credit Suisse) 和瑞銀 (UBS) 等銀行支持。