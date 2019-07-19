實際負利率債券規模比想像更龐大 轉向購買黃金成為大熱門

負利率債券規模本月一度衝上 13 兆美元新高，若考量通膨因素，實際負利率債券規模更膨脹到 25 兆美元，隨著負利率債券規模擴大，凸顯黃金的吸引力，從對沖基金押注的部位來看，黃金還有上漲的空間。

根據《彭博社》報導，在各國公債殖利率紛紛轉為負利率的此時，購買黃金對抗通膨的特性再度凸顯，尤其是利率下跌的環境下，購買黃金的機會成本較低，金價與美國實際利率預期之間的負關聯達到有史以來最強，隨著金價 (XAU) 今天攀升至 1452 美元，二者 60 天的負關聯擴大到 - 0.7。

儘管購買黃金存放、持有黃金 ETF 需要支付約 0.2% 費用，但在負利率的環境下，持有黃金已比大多數的債券更划算，倫敦金銀市場協會 (LBMA) 登記的保險庫存放黃金數量，從去年 10 月以來至今年 3 月一直有增無減。

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 的黃金持有量從去年 10 月以來有增無減。(來源：Bloomberg)

對沖基金雖增加對黃金的看漲押注，但期貨總體多頭部位佔未平倉合約的比例僅有 36%，仍然低於 2011、2016 和 2017 年的高峰，意味著基金經理若持續加碼，金價還有進一步上漲的空間。

雖然今年黃金 ETF 的持有量增加，但持有的總金額仍然沒有 2012 年底那麼高。橋水基金 (Bridgewater) 創辦人 Ray Dalio 認為，黃金能作為投資組合的有效工具，不僅能降低風險，又能增加報酬率，目前市場可能處於金價起漲的階段。

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