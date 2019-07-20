〈鉅亨看世界〉TOYOTA的移動革命

日本豐田汽車 (7203-JP) 在本週四 (18 日)，向外界展示了 2020 東奧 ‧ 帕奧期間專用的電動車 (EV)。該款電動車將使用於出賽選手及觀眾的載送，而身為東奧最高階贊助廠商的豐田汽車，則是計畫在奧會舉辦期間，提供 3 千輛以上的燃料電池汽車 (FCV) 與電動車，透過先進技術的結晶，來向全球人士展示「移動革命」。

TOYOTA 的移動革命！(圖片：TOYOTA)

豐田在當天發表的電動車，名為「Accessible People Mover，APM」。將在 2020 東奧開幕 ‧ 閉幕，以及田徑、足球比賽會場的「奧林匹克體育館」(Olympic Stadium，又名新國立競技場) 內，提供短距離的接駁服務。

位在東京的奧林匹克體育館，最大可容納 6.8 萬人，也因此在交通載具上有極大的需求。

TOYOTA 的移動革命！(圖片：TOYOTA)

APM 採用無車門的廂型設計，最大載客量為 6 人。其低底盤設計為主要特徵，以方便不利於行，及高齡長者們易於上下車。座椅採可折疊式設計，讓乘坐輪椅的觀眾也能順暢移動，在細節上的功夫周到。此外，豐田汽車還另外備有現場急救用的特殊車款。

TOYOTA 的移動革命！(圖片：TOYOTA)

APM 的最高時速設定在 19 公里，在電池充滿後可連續行駛 100 公里。豐田汽車預計在東奧賽事期間，提供約 200 輛的 APM。