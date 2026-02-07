中國央行聯合八部門嚴管虛擬貨幣與RWA代幣化！明禁境外發行人民幣穩定幣
中國人民銀行（央行）聯合多個主管機關，進一步強化對虛擬貨幣及「現實世界資產代幣化」（Real World Assets，RWA）相關風險的防範與處置。
中國八個部門明確指出，未經依法依規核准，任何境內外單位或個人，均不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣，同時也禁止境外主體以任何形式，非法向境內提供 RWA 代幣化相關服務。
央行於 2 月 6 日晚間在官網發布說明，中國人民銀行、國家發展改革委、工業和資訊化部、公安部、市場監管總局、金融監管總局、中國證監會及國家外匯局，已聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（《通知》）。
《通知》針對虛擬貨幣、現實世界資產代幣化及其相關業務，進一步界定其性質與法律定位，同時清楚劃定監管紅線，並配套提出具體的執行與風險處置措施。
任何在中國境內從事虛擬貨幣相關業務的行為，均被認定為非法金融活動；此外，境外機構或個人亦不得以任何形式，向境內主體違規提供虛擬貨幣相關服務。
在監管層面上，《通知》進一步劃清政策紅線，明確指出中國境內對虛擬貨幣仍採取全面禁止的管理態度，所有相關業務活動皆被認定為非法金融行為，必須嚴格禁止並依法取締。
此外，未經主管機關依法核准，境內主體及其所控制的境外機構，也不得在海外發行任何形式的虛擬貨幣。
文件同時特別點出，與法定貨幣掛鉤的穩定幣，在實際流通過程中已具備部分法定貨幣的功能，涉及國家貨幣主權與金融安全。
因此，無論是境內或境外的單位與個人，若未取得相關部門依法依規的同意，皆不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。
針對「現實世界資產代幣化」，《通知》首先對其性質作出清楚界定，指出這類活動是透過加密技術、分散式帳本或其他類似技術，將實體或傳統資產的所有權、收益權等權益，轉換為代幣（通證），或具備代幣特徵的權益、債券憑證，並進一步進行發行與交易。
在監管要求上，《通知》明確表態，凡是在中國境內從事現實世界資產代幣化相關活動，或提供中介服務、資訊技術支援等行為，若涉及非法發售代幣票券、未經核准公開發行證券、違規經營證券或期貨業務，或構成非法集資，均屬非法金融活動，應依法禁止。
僅有在依法取得業務主管機關同意，並依託特定金融基礎設施開展的相關業務，才可作為例外。
此外，境外單位與個人亦不得以任何形式，違規向中國境內主體提供現實世界資產代幣化相關服務。
針對境內主體赴境外從事現實世界資產代幣化相關活動，《通知》明確規定，凡未經主管機關核准或完成必要備案程序，任何單位或個人均不得擅自開展相關業務，並特別點出兩類需重點監管的情形。
首先，若境內主體直接或透過其他方式，在境外以外債形式進行現實世界資產代幣化，或以境內資產的所有權、收益權等權益為基礎，在海外從事類似資產證券化、具備股權性質的代幣化業務，將依「同業務、同風險、同規則」的原則，由國家發展改革委、中國證監會及國家外匯局等部門，依各自職責依法從嚴監管。
至於境內主體以境內權益為基礎，在境外進行的其他類型現實世界資產代幣化活動，則由中國證監會會同相關主管機關，按照職權分工進行監管與風險控管。
此外，《通知》也進一步強調，須強化對金融機構、中介機構以及資訊技術服務提供者的管理，防止相關單位成為虛擬貨幣或現實世界資產代幣化風險外溢的管道。
文件中特別提出多項落實層面的配套措施，其中一大重點，是建立中央與地方分工協作、橫向與縱向銜接的監管運作架構。
依照規劃，在中央層級，由中國人民銀行與中國證監會分別會同相關主管部門，完善防範與處置虛擬貨幣及現實世界資產代幣化風險的工作機制；在地方層級，則由各省級人民政府統籌負責轄區內相關風險的防控與處置，並由地方金融管理部門牽頭，建立常態化運作機制，與中央監管體系有效銜接，確保政策與監管要求落實到位。
