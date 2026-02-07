鉅亨網新聞中心 2026-02-07 20:00

中國人民銀行（央行）聯合多個主管機關，進一步強化對虛擬貨幣及「現實世界資產代幣化」（Real World Assets，RWA）相關風險的防範與處置。

中國央行聯合八部門嚴管虛擬貨幣與RWA代幣化！明禁境外發行人民幣穩定幣。（圖：Shutterstock）

中國八個部門明確指出，未經依法依規核准，任何境內外單位或個人，均不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣，同時也禁止境外主體以任何形式，非法向境內提供 RWA 代幣化相關服務。

央行於 2 月 6 日晚間在官網發布說明，中國人民銀行、國家發展改革委、工業和資訊化部、公安部、市場監管總局、金融監管總局、中國證監會及國家外匯局，已聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（《通知》）。

在虛擬貨幣部分，文件延續近年一貫的政策方向，再次強調虛擬貨幣不具備與法定貨幣相同的法律地位。

任何在中國境內從事虛擬貨幣相關業務的行為，均被認定為非法金融活動；此外，境外機構或個人亦不得以任何形式，向境內主體違規提供虛擬貨幣相關服務。

文件同時特別點出，與法定貨幣掛鉤的穩定幣，在實際流通過程中已具備部分法定貨幣的功能，涉及國家貨幣主權與金融安全。

針對「現實世界資產代幣化」，《通知》首先對其性質作出清楚界定，指出這類活動是透過加密技術、分散式帳本或其他類似技術，將實體或傳統資產的所有權、收益權等權益，轉換為代幣（通證），或具備代幣特徵的權益、債券憑證，並進一步進行發行與交易。

在監管要求上，《通知》明確表態，凡是在中國境內從事現實世界資產代幣化相關活動，或提供中介服務、資訊技術支援等行為，若涉及非法發售代幣票券、未經核准公開發行證券、違規經營證券或期貨業務，或構成非法集資，均屬非法金融活動，應依法禁止。

僅有在依法取得業務主管機關同意，並依託特定金融基礎設施開展的相關業務，才可作為例外。

此外，境外單位與個人亦不得以任何形式，違規向中國境內主體提供現實世界資產代幣化相關服務。

針對境內主體赴境外從事現實世界資產代幣化相關活動，《通知》明確規定，凡未經主管機關核准或完成必要備案程序，任何單位或個人均不得擅自開展相關業務，並特別點出兩類需重點監管的情形。

首先，若境內主體直接或透過其他方式，在境外以外債形式進行現實世界資產代幣化，或以境內資產的所有權、收益權等權益為基礎，在海外從事類似資產證券化、具備股權性質的代幣化業務，將依「同業務、同風險、同規則」的原則，由國家發展改革委、中國證監會及國家外匯局等部門，依各自職責依法從嚴監管。

至於境內主體以境內權益為基礎，在境外進行的其他類型現實世界資產代幣化活動，則由中國證監會會同相關主管機關，按照職權分工進行監管與風險控管。