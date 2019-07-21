〈分析〉面板大解析：LCD供過於求 OLED加速滲透

韓國、台灣、中國是目前全球三大主要面板生產基地，特別是中國，自 2011 年以來，以京東方為代表的面板企業不斷擴大投資。中國也從沒有面板企業到 2016 年迅速成長至 9 家的數量，而市占率也自 2011 年剛起步，迅速提升至 2017 年的 46%。

反觀曾經是面板的生產大國之一的日本，過去六年以來，面板企業數量從巔峰時期的 9 家，衰退到目前的 2 家，且夏普被鴻海收購，JDI 則受到債務及業績的壓力，面臨破產危機。

(資料來源: 華興源創招股說明書)

OLED 地位漸增

根據 IHS 資料顯示，2017 年全球 OLED 出貨量達到 4.64 億片，年增 12%，產值達 252 億美元，年增 63.6%。而 2017 年全球顯示面板出貨量為 38.27 億片，年增 4.9%，產值 1272 億美元，年增 21.2%。

從數據可看出，OLED 出貨成長遠超過產業平均，並且占面板出貨比重逐年提升，2017 年已達 12%。根據 IHS 預估，2020 年 OLED 出貨量可望達到 9.22 億片，產值約 421 億美元，占面板出貨量約 23%。

(資料來源: 華興源創招股說明書)

OLED 面板目前主要用於小尺寸消費性電子產品，其中，軟性 OLED 是未來小尺寸消費性電子的趨勢。滲透率能否快速提升取決於產品價格能否有效下降。

目前小尺寸 OLED 成本價格已降至約當 LCD 的水準，因此隨著手機全螢幕及曲面螢幕需求的增加，智慧手機對軟性 AMOLED 面板的需求也不斷增長，且當下主流智慧手機旗艦機種也陸續採用 AMOLED 螢幕，以形成差異化來搶奪市占率。

根據 IHS 的數據顯示，2018 年軟性 AMOLED 的出貨量達 1.576 億片，預計 2022 年可升至 4.2 億片，占 OLED 螢幕比重達 55%，年複合成長率為 22%。

(資料來源: 華興源創招股說明書)

目前中國生產 OLED 面板的企業主要有京東方、天馬、華星光電、柔宇等，已建成或規劃中的 OLED 生產共 18 條，年產能 800.4 萬片，預估中國中、小尺寸 AMOLED 產能比重將從 2018 年的 16% 提升至 2021 年的 37%。

表: 鉅亨網彙整製表

大尺寸 LCD 面板長期供給過剩

大尺寸面板方面，數據顯示 2018 年～2021 年，全球大尺寸 TFT-LCD 面板產能將增加 7770 萬平方公尺，產能提升 31%，但 2021 年市場需求預估則約在 4900 萬平方公尺。

供過於求的比例將從 2018 年的 12% 上升至 2021 年的 23%，而未來大尺寸 LCD 產品的發展趨勢主要在提升解析度，朝向更高畫質的方向發展。

(資料來源: 華興源創招股說明書)

綜合來看，面板技術發展趨勢，小尺寸領域 OLED 市占率會逐步提升，其中，以軟性 OLED 是未來 3～5 年內的主流。至於更長期的發展則要看 Micro LED 能不能在技術及成本上有更進一步的突破而定。

另外一方面，大尺寸面板主要朝向更大尺寸、超高畫質技術邁進。現今 LCD 的增長主要來源在於，消費者對面板大尺寸化及顯示性能提升的需求，及新興領域對面板的需求。