華為禁令暫鬆綁 研調：LTPS面板需求能否回升待觀察 今年仍恐衰退

集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 表示，原先預期今年 LTPS 機種需求將穩定成長，帶動 LTPS 產線稼動率持續攀升，但受華為禁令影響，估 LTPS 產線投入面積將從第 3 季開始減少，全年可能下滑 7.2% ，僅約 8.3 百萬平方公尺，將是近年首次面臨衰退風險。

但隨著 G20 後美國暫時鬆綁美企對華為的銷售禁令，後續面板需求是否回溫，值得關注。

集邦表示，隨著 LTPS 產能不再擴張，各家面板廠持續爭搶客戶訂單，使得面板價格競爭激烈。加上 LTPS 面板在窄邊框、省電等規格上有較好的表現，因而拉高客戶對 LTPS 面板使用意願。

隨著大部分的品牌擴大使用 LTPS 機種，原先預期占全球智慧型手機市場的比重，將從去年的 37% 攀升至今年的 42.1%，但在 5 月下旬華為禁令頒布後，LTPS 面板供需狀態出現變化。

集邦指出，原先預期今年華為手機出貨恐受到美國禁令衝擊，使得面板供應鏈訂單受到波及，各面板廠進而從 6 月起開始調整稼動率。

由於這一波訂單修正是突發性事件導致，在目前產品客製化程度越來越高的狀況下，面板廠不太有機會短期內把多餘產能轉換到其他應用或是客戶上。

另外，華南白牌市場逐漸式微，大部分品牌客戶也沒有在短期內吸收面板廠多餘產能的能力，預估今年 LTPS 機種占全球智慧型手機市場的比重，將下修至 40.6%，也意味著 LTPS 面板供過於求的壓力短期將急遽增加。

原先在禁令的限制下，對面板廠與手機品牌客戶而言，都需要時間去重整各自在供給與需求的狀態，因此集邦預估進入第 4 季，隨著手機品牌開始擬定 2020 年的年度目標後，整體 LTPS 產線稼動率應該有機會逐漸回升。但華為禁令暫時鬆綁後，能否加速推升稼動率在第 3 季中下旬提前回溫，仍必須觀察。

在此同時，限制 LTPS 面板未來發展的另一個風險將是 AMOLED 面板供給，在中國面板廠積極擴產之下， AMOLED 面板的產能將逐漸增加，同時手機品牌客戶對於 AMOLED 面板的需求也持續增加，未來勢必對 LTPS 面板需求造成一定程度的排擠，而一旦缺乏來自如華為這樣具規模的客戶需求支撐， LTPS 面板勢必要往中低階機種移動，持續侵蝕 a-Si 機種市場，或是加速轉往非手機應用拓展市場。