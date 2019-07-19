美股盤後 — Fed 官員拋激進降息政策 科磊與台積電 ADR 領費半樂漲

週四 (18 日) Netflix 遭遇重創科技股，促使美股早盤下滑，盤中時段，聯準會 (Fed) 官員激進的鴿派言論，激勵美股三大指數收斂跌幅，終場小幅上揚，此外，科磊與台積電 ADR 領軍上揚，促使費半指數收高 1.54%。

週四 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 3.12 點，或 0.01%，收 27222.97 點。

那斯達克指數上漲 22.04 點，或 0.27%，收 8207.24 點。

標普 500 指數上漲 10.69 點，或 0.36%，收 2995.11 點。

費城半導體指數上漲 23.10 點，或 1.54%，收 1526.97 點。

標普 11 個主要板塊有 4 個板塊下滑，必需性消費、金融和資訊科技板塊領漲；通訊服務、非必需性消費與房地產板塊領跌。(圖片：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。加拿大投行 Raymond James 對蘋果明年推出 5G iPhone 深具信心，將蘋果 (AAPL-US) 升評為「優於大盤」，激勵其股價上揚 1.14%。

Netflix (NFLX-US) 財報遜色，美國訂戶量 8 年來首跌，拖累其股價下跌 10.27%。此外，Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.044%；臉書 (FB-US) 下跌 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.71%。

半導體類股幾同步上揚，科磊 (KLAC-US) 大漲 6.31%；應用材料 (AMAT-US) 與艾司摩爾 (ASML-US) 漲幅逾 4%；美光 (MU-US) 上揚 3.00%。

瑞穗對 AMD 本季出貨量表示擔憂，下調 AMD 股票評級至中性，促使 AMD (AMD-US) 股價下滑 1.79%。高通 (QCOM-US) 遭歐盟反壟斷機構重罰 85 億元，其股價下跌 1.83%。。

台股 ADR 以台積電領軍大漲。台積電週四法說會報佳音，看好下半年營運，激勵台積電 ADR (TSM-US) 上揚 3.75%。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.69%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.04%。

新加坡 Eastspring Investments Ltd. 投資組合經理 John Tsai 表示，台積電下半年的前景看來正改善中，鑒於一些揮之不去的不確定性開始消退，第三季財報前瞻強勁。日韓貿易戰也可能有助於台積電，因為諸如高通的三星客戶可能帶來轉單效應。

金融股氣勢如虹，摩根史丹利 (MS-US) 受益於基金及財富管理部門出色業績，最新財報獲利優預期，激勵股價上揚 1.44%。

美國銀行 (BAC-US) 上揚 1.06%； 摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.60%；高盛 (GS-US) 上揚 0.54%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 1.38%；花旗 (C-US) 上揚 1.36%。

其他企業消息方面，IBM (IBM-US) 週三盤後公布最新財報，營收連跌四季，但獲利超預期，週四其股價收漲 4.6%。

華爾街分析

週四美股盤中，聯準會 (Fed)「第三把交椅」紐約聯準會分行行長威廉 (John Williams) 表示，聯準會將迅速行動以支持經濟，而不是等待災難發生。

此番言論促使美元拋售，黃金、債券和股票隨之飆升。市場分析師認為，威廉激進的降息政策言論，基本上暗示零利率政策 (ZIRP) 再啟的可能性。這也反映在 CME 集團的 FedWatch 工具，市場預計聯準會 7 月降息兩碼的機率大升。

市場預計聯準會 7 月降息兩碼的機率大升至 71% (圖片：FEDWATCH)

FactSet 表示，目前為止只有超過 12％ 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，近 84% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%，將是三年來首度出現季度下降。

Edward Jones 投資策略師 Kate Warne 表示，由於聯準會可能會降息，她對美股持樂觀態度，優於去年。

財富管理公司 BOS 的負責人 Dave Campbell 表示，目前看到財報好壞參半，由消費者支持的公司做得相當好。那是因為消費者現在還在消費，

Dave Campbell 稱，市場所看到的利潤往往會出現回落或下降，往往發生在可能處於弱勢地位的領域或行業，由於貿易不確定性，美國農民受到打擊，某些領域或行業的企業也處於弱勢地位，部分受到關稅的影響。