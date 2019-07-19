美股盤中─道瓊下跌逾150點 恐連三天收低

美國股市週四中場下跌，道瓊下跌逾 150 點，華爾街消化錯綜的企業財報。

台北時間 00:05

道瓊工業平均指數下跌 110.71 點或 0.41% 至 27109.14。

Nasdaq 指數下跌 40.50 點或 0.52% 至 8144.71。

S&P 500 指數下跌 7.84 點或 0.26% 至 2976.58。

Netflix 股價大跌逾 11%，該串流大廠公布美國訂戶意外減少，國際會員成長亦低於預期，抵銷了每股獲利優於預期的利多。

IBM 股價開盤短暫下跌，而後反彈。該公司公布營收連續第四季下降。

摩根士丹利公布財報優於預期，其股價上漲 0.5%。

目前為止，逾 12% 的 S&P 500 企業已公布財報。近 84% 獲利優於預期。

分析師說，企業獲利大多優於預期，這是利多，但並非大幅利多。投資人對美國股市依舊樂觀，聯準會 (Fed) 可能降息，對股市的支撑大過去年。

美國主要指數於本週初創新高點，但對本財報季仍有顧慮，且中美貿易緊張持續，使得股市自高點下滑。

週三，美國股市連續第二天收低，華爾街日報報導，針對限制中國通訊大廠華為的業務，中美貿易協商失敗，帶來利空。

但財政部長梅努欽告訴 CNBC 說，華為並非協商中的重點，他並指出中美兩國貿易官員定於週四稍後舉行電話會談。