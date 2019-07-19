憂心日韓貿易戰影響 傳蘋果高層赴韓拜訪三星

由於日本政府對南韓實行了半導體原料出口的限制，不少南韓的半導體大廠恐因原料缺乏而大受衝擊。據報導，蘋果 (AAPL-US) 已派出高層前往韓國與三星會晤。

蘋果高層此次赴韓主要針對 iPhone 晶片可能出現短缺，以及 DRAM 和 NAND 晶片生產可能的問題進行討論。三星是蘋果 iPhone 的 DRAM 和 NAND 記憶體晶片的主要供應商。此外，該公司認為 iPhone 螢幕的製造也可能受到影響。

報導中指出，包括蘋果、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 在內的美國科技巨頭已派出各自的高管和員工前往南韓，以衡量日韓之間的貿易爭端所帶來的影響。據悉，全球科技公司特別擔憂三星電子的 DRAM 記憶體晶片生產可能受到的影響。

日本和韓國之間的爭端由來已久，近日兩國之間的分歧越發激烈，日本經濟產業省 (METI) 在先前更是宣布，將對南韓的科技材料出口實施限制，主要針對高科技材料，像是用在製造液晶電視與智慧型手機面板上的 3 項半導體材料，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。

受到限制的 3 項半導體材料包含氟聚酰亞胺、氟化氫和光刻膠，它們被認為是晶片和螢幕製造過程中必不可少的材料。

蘋果也因此擔憂，如果相關限制持續，來自三星的零件供應將在一定程度上受到阻礙，新一代 iPhone 的生產也很可能會受到影響。

面對日韓之間的貿易衝突，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿 David Stilwell 在日前表示，美國政府可能會介入韓國和日本之間的爭端，儘管美方尚未決定支持哪一方。