川普不愛強勢美元 美財長：目前相關政策並無改變

根據《彭博社》報導，美國總統川普對強勢美元相當反感，且多次呼籲聯準會 (Fed) 降息；不過，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)今 (18) 日表示，截至目前為止，美元政策並未改變。

本月初，川普再度於推特發文，表達對匯率的看法；他寫道，「中國和歐洲大玩貨幣操縱遊戲，藉此注入資金，以利與美國競爭，我們應祭出相同手段，否則就只能當個繼續坐視他國操縱貨幣的傻瓜。」

此外，據傳川普先前與 Fed 理事提名人選 Judy Shelton、Christopher Waller 等人會面時，曾詢問美元匯率相關問題；不過，梅努欽和白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 等人，並不認同川普對美元匯率的看法。

梅努欽週四接受媒體採訪時指出，截至目前為止，美元政策並未改變；但當記者問道，是否認為強勢美元較符合國家利益時，梅努欽稱，他不打算針對美元或歐元匯率的相關政策，發表具體評論。

Fed 週三發布褐皮書報告，稱近期美國經濟仍維持溫和成長，雖然貿易不確定性，可能造成負面影響，但前景尚屬樂觀。

Fed 主席鮑爾日前說，Fed 正密切關注可能導致美國經濟下滑的各種風險，必要時將採取適當行動，維持經濟擴張；此說法與他上週在國會發表的證詞相符，再度強化了市場對降息的預期。

鮑爾稱，貿易發展和全球經濟成長，面臨更多不確定性，Fed 決策官員對於通膨率長期低於 2% 目標值一事，感到擔憂。

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