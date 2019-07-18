川普要中國增購美農產品 北京當局：先鬆綁華為禁令再說

美國總統川普上週於推特發文，抱怨中國未依約增加對美國農產品的採購；對此，《彭博社》引述知情人士說法，稱北京當局希望在增購美國農產品前，先看到美方鬆綁華為禁令的具體措施。

7 月 11 日，美國商務部公布前一週中國對美國黃豆的採購量，僅 12 萬 7800 噸，週減幅高達 79%；換言之，在 20 國集團 (G20)「川習會」後，中國對美國農產品的購買，不增反減。

上述消息引發川普不滿，並在推特寫道，中國令美國失望，「他們到現在都還沒向我們偉大的農民們買農產品，他們說他們會買，希望很快就會開始！」

G20「川習會」後，川普宣稱，中國承諾增購「大量」美國農產品；不過，知情人士透露，中方貿易談判團隊成員曾對美方團隊表示，無論川普對外說了什麼，在看到華為禁令鬆綁的具體措施前，北京當局不會在農產品方面讓步。

另一名消息來源也強調，在貿易談判取得具體進展前，中國不會大量購買美國農產品，頂多只是小額採購。

川普日前於內閣會議中重申，美中兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，中國應依約增購美國農產品，他正在觀察北京當局是否會這麼做；他強調，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅。

自 G20「川習會」結束以來，美中兩國迄今仍未舉行貿易團隊的面對面會談；雖然川普聲稱，美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為，但截至目前為止，政府內部尚未就可向華為銷售的產品，取得共識。

美國參、眾兩院議員共組的兩黨聯合小組，於本週二公布一項法案，禁止在未經國會批准的情況下，將華為從「黑名單」中移除；受該法案影響，川普把華為當作貿易談判籌碼的作法，勢必受限。

美國商務部長羅斯日前指出，包括竊取智慧財產權、結構性改革和產業補貼等議題，仍待解決；此外，若中國違反貿易協議規範，美國該如何執行懲罰，也是一大問題，「這會是一套漫長、複雜的程序。」

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