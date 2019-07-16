川普稱中國想與美達成貿易協議 陸外交部：完全是誤導

美國總統川普日前於推特發文，稱貿易戰導致數千家企業離開中國，影響其國內生產毛額 (GDP) 表現，「這就是中國想和美國達成協議的原因」；對此，中國外交部發言人耿爽今 (16) 日表示，川普的說法「完全是誤導」。

中國國家統計局週一發布最新數據，受貿易戰和內需趨緩影響，第 2 季 GDP 年增 6.2%，雖符合預期，但較首季下滑 0.2 個百分點，創 27 年來單季最差表現。

川普於推特寫道，中國第 2 季 GDP，創 27 年新低，美國對其加徵關稅，導致許多企業離開中國，移往不受關稅影響的國家，數千家公司正在外移，「這就是中國想和美國達成協議的原因」，美國已從中國徵得數十億美元關稅，且可能還會更多，這些關稅都由中國買單，而非美國納稅人負擔。

耿爽週二於例行記者會中指出，在全球經濟成長趨緩、外部不確定性增加的情況下，中國上半年經濟成長達 6.3%，是個不錯的成績，在世界主要經濟體中，也是領先的，美方的說法，「完全是誤導」。

耿爽稱，中國本來可以採取刺激措施，獲得更高的經濟成長率，「但我們沒這樣做，我們致力於實現經濟的高品質發展，推動經濟結構調整、產業轉型升級。」

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前說，預計本週會和中國進行另一次部長級電話會議，若有所進展，他和貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 很可能會前往北京。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 昨日透露，華府當局預期，中國很快就會宣布，向美國購買大量農產品及服務。