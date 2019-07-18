中國六月銀行結售匯又轉為逆差 193億美元 創2年最大

中國銀行結售匯差在五月短暫順差 62 億美元後，六月再度再度轉為逆差 193 億美元，並創下兩年來最大逆差規模，市場購入本幣金額大於外匯，顯示外資匯出壓力加大、人民幣眨值風險升高。

不過，中國外匯管理局新聞發言人王春英表示，雖然銀行結售匯差表現為逆差，但若綜合考量遠期結售匯和期權交易等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡。

中國 1-6 月銀行累計結售匯逆差 332 億美元，1-6 月境內銀行累計涉外收付款順差 312 億美元。外管局表示，中美經貿摩擦對跨境資金流動的影響總體可控，預期對人民幣的貶值影響，也較去年下半年降低。

外管局數據並顯示，2019 年 6 月境內銀行代客涉外收付款逆差 91 億美元，較上月 60 億美元逆差擴大 50%，為七個月來最大逆差規模。

分析師也表示，市場並未對中美貿易戰再度升級反應過度，結匯出現逆差，更主要的原因是市場波動採取逢高結匯和逢低購匯的結果。

今年五月中美貿易戰再度升級，人民幣明顯回落一度跌破 6.9，但市場預期人民幣破七的可能性不高，這反而是結匯時機，隨著人民幣六月展開反彈，逢低購匯意願也逐漸增強。再加上 6 月分紅購匯較多，也成為逆差快速擴大的原因之一。

王春英指出，從中美經貿摩擦升級後的五、六月來看，銀行結售匯月均逆差 66 億美元，比 2018 年下半年月均逆差下降 44%，說明供求狀況相對良好，月度波動主要受市場主體逢高結匯和逢低購匯影響，體現了市場預期的總體穩定以及價格的市場化調節作用。