紐約匯市 — Fed降息可能更積極 美元重貶至兩周新低；澳幣創3個月新高

周四 (18 日) 美元指數兌多數主要貨幣貶值幅度擴大，因紐約 Fed 行長談話大幅提升了降息預期。

美國公布費城 7 月製造業指數上升至 21.8，遠高於 6 月之 0.3，創下一年高點。不過，上周初領失業金人數則增加至 21.6 萬人，高於前周之 20.8 萬人，加上紐約 Fed 行長 John Williams 昨日發表演說，他認為在經濟出現放緩之際，聯準會應該要迅速採取行動。「採取預防性的措施，比等待情勢演化成災難要來的好」。

市場對 Fed 降息的預期加深，且認為降息幅度將更加積極。最新 FedWatch 顯示，降息兩碼的機率，一天之內由 34.3% 大幅攀高至 71%。受此影響，美元指數午盤快速下跌，最終下挫 0.53% 至 96.7，跌至兩周新低，亦跌破 200 日線。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

非美貨幣因此大幅升值。歐元兌美元漲幅達 0.46%，日圓兌美元也升值 0.59%。其中，澳幣漲幅最大，AUD/USD 升幅達 0.92% 至 0.7073。澳洲公布 6 月就業數據，兼職就業人數減少 2.06 萬人，而全職就業人數則增加 2.11 萬人，遠高於 5 月之 3100 人，就業數據改善，令澳幣對美元一舉攀至 3 個月新高，重拾上升趨勢。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (19 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.22。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1277 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2552 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7072 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3028 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.26 日圓。