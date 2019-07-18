〈分析〉經濟溫和成長的美國真需要降息？褐皮書仍透露了Fed的擔憂

美國聯準會週三 (17 日) 發布褐皮書，報告顯示，由 5 月中到 7 月初，美國的整體經濟活動繼續以溫和的速度增長，與上一份報告相比幾乎沒有變化。

「褐皮書」主要針對 12 家 Fed 分行，收集所屬地區經濟調查報告。在本次報告中，褐皮書對美國經濟前景基本樂觀，強調經濟在近幾週仍以溫和的步伐擴張，消費者支出依然增長，主要的疑慮在於美國貿易政策引發的混亂—這恰恰提供聯準會降息的理由。

經濟溫和成長並持續擴張

由褐皮書看到的經濟景象：在大多數地區，零售商品的銷售總體略有增加；非金融服務業的活動進一步增加；房屋銷售有所回升，但住宅建築活動持平；多數地區非住宅建築活動增加或保持強勁，商業租金上漲；除兩個區外，其他所有區域都注意到融資活動增長。

與薪資相關的部分，勞動力市場依然緊張，就業增長溫和，大多數部門的工人持續短缺，不易填補。但另一方面，薪資報酬僅以「溫和到適度」的速度成長，價格通膨穩定並略有下降。各地投入的成本上升，主因是關稅提高和勞動力成本上升。

更多的擔憂成為降息的理由

綜合這些地區分行描繪的經濟狀況，聯準會似乎該收緊而非放寬貨幣。但實際上，外界普遍預期 7 月 30-31 日的 FOMC 將會降息，差別只是降 1 碼或降 2 碼。

在這份報告中，聯準會其實也提示了他們將降息的理由—原因是企業正面臨著供應鏈、關稅、簽證和其他問題。依據達拉斯分行對 360 家公司進行的調查，28% 的公司稱其受到了關稅所帶來的「負面影響」，而只有 5% 的公司感受到了正面的幫助。

以報告上的用詞來看，「關稅」及「慢」兩個關鍵字，使用次數均較 6 月的報告增加，分別由 37 增至 49，以及 26 增至 58。

對關稅及慢的憂慮上升 (圖表取自 Zero Hedge)

其他的用字，「強」在 6 月出現 58 次，本次只有 34 次，而「弱」也有減少，由 25 減至 17 次。衡量景氣方向擴散指數 (Diffusion index) 來到 - 44.0，比之前惡化了 4.5 點。

擴散指數惡化 (圖表取自 Zero Hedge)

具體而言，褐皮書的數據好壞參半，但正值聯準會預備降息之時，積極的數據恐怕易被忽略，並將焦點轉向負面的數據，除非川普停止在推特上 Tag 與「提醒」鮑爾。