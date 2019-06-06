快速降息？Fed褐皮書顯示經濟溫和擴張

儘管市場已經定價今年 Fed 將降息兩次的預期，但從最新發布的「褐皮書」報告來看，企業前景仍然「穩固擴張」 (solidly positive) ，未來風險則擔憂貿易戰的干擾。

最新 (5 日) 公布的褐皮書報告表示，美國經濟在 4 月至 5 月中，整體以「溫和速度成長」，比起前份 4 月報告的「輕微至溫和速度增長」的局勢，甚至出現改善。

「褐皮書」為 Fed 在召開 FOMC 利率決策會議前兩週，對當前各地區經濟情勢評估的一份報告，這對 Fed 利率的決議政策，具有相當大的參考意義。

在報告中，12 的地區的聯儲銀行幾乎都表示經濟維持擴張，儘管不是各產業全部一致，顯示美國各地對於當前的風險仍有良好的應對，包括貿易戰的干擾。

就業市場方面，多數地區表示就業與薪資維持溫和成長，整體薪資通膨壓力受到壓制，這與近期疲弱的通膨數據一致。部分地區如舊金山表示，很難找到雇員，勞動市場有緊縮現象。這或也呼應昨日公布的 ADP 就業數據不如預期，可能是因為勞工短缺所致，而非企業緊縮成本。

市場最關注的貿易戰影響部分，費城與達拉斯地區表示，部分服務業的確擔憂關稅等不確定性，會影響未來的需求。零售業及農業的，也因貿易戰出現干擾。

另一方面，美國公布的五月 ISM 服務業指數也達 56.9，優於市場預期，其中雇用指數更攀升至 58.1，反映企業對勞工需求仍高，這或也顯示 Fed 本月份開會就降息的可能性不大。數據公布後，美元指數已收復稍早的跌幅，回到 97 整數關卡以上。