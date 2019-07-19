貴金屬盤後─黃金創六年收盤高點 電子盤交易中 擴大漲幅

黃金期貨週四創新六年高點，於電子盤交易中，擴大漲幅。聯準會 (Fed) 官員發表鴿派談話，中東緊張惡化，及美元下跌，提供了市場利多。

美國海軍擊落一架伊朗無人機，增加了黃金市場動能。黃金在突破 1425 美元關卡後，進一步測試 1450 美元壓力。

市場傳言，一家大型組織大舉搜購北美生產的黃金，亦有助黃金漲勢。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯的談話，支持聯準會 (Fed) 於七月底的政策會議中降息，增加了黃金利多。

電子盤交易中，黃金報每盎司 1448 美元。在交易所交易中，8 月黃金上漲 4.80 美元，或 0.3%，收於每盎司 1428.10 美元，創 2013 年 5 月 13 日以來，交易最熱絡合約收盤高點。

分析師說，黃金擺脫了超買情況，由於政府債券殖利率下降，美元與股市近來受到壓力，白銀與黃金已屬漲勢。

週三收盤後，聯準會 (Fed) 公布褐皮書經濟報告，顯示中美貿易緊張持續衝擊了 Fed 各地區業務。

分析師說，褐皮書顯示經濟溫和成長，通貨膨脹屬穩定至下滑，並未影響 Fed 降息的預期，增添了黃金動能。但若 Fed 於 7 月底未宣布降息，黃金可能下跌。

黃金收盤時，美元指數下跌 0.1% 至 97.132，美國股市收盤時，美元指數進一步下跌至 96.704。美國 10 年期債券殖利率下降至 2.0254%。美元轉弱，殖利率下降，使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

Bridgewater 創辦人 Ray Dalio 在 LinkedIn 的部落格中寫到，央行的寬鬆政策及大多已開發國家處於負利率情況，均有助黃金上漲，讓黃金成為投資組合中的分散風險工具。

9 月白銀上漲 22.7 美分，或 1.4%，收於每盎司 16.198 美元。

分析師說，短期內，白銀已成為領漲的市場，重新收復了 16 美元關卡。

其他金屬交易方面，9 月銅收於每磅 2.71 美元，下跌近 1 美分，或 0.2%。

10 月白金上漲 2.80 美元，或 0.3%，至每盎司 849.90 美元。9 月鈀金下跌 31.30 美元，或 2%，至每盎司 1511.90 美元。