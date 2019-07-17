貨幣戰若開打 德銀：黃金是最終勝利者

美國的外匯政策若引發全球貨幣衝突，德意志銀行將黃金視為最終勝利者。

《彭博社》近期報導，美國總統川普 (Donald Trump) 本月將矛頭指向中國和歐洲大玩匯率操縱遊戲之後，引發華爾街分析師熱議，美國干預匯市的可能性。

川普近期指控中國和歐洲正在玩一場大型匯率操縱遊戲。德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師 Alan Ruskin 表示，美國試圖打壓美元舉措，可能會促使其他國家反對干預匯市，引發一場涉及人民幣和歐元的「真正貨幣戰爭。」

Alan Ruskin 在一份報告中寫道，貨幣戰爭最有可能發生在美元兌人民幣、歐元兌美元地區，而避免直接衝突，應對貨幣戰爭帶來的複雜性，最直接、最簡單的方法就是做多黃金。

美國總統川普日益擔憂美元升值會威脅其經濟議程、拖累美國出口，也強化他對聯準會的批評，接連多月催促聯準會降息。。

外界普遍預計聯準會將在本月晚些時候降息，降息機率上升將促使美元走弱。

Alan Ruskin 表示，雖然貨幣干預措施缺乏意外因素，而且採取行動理由不足，但如果伴隨著貨幣寬鬆，川普可能會實現他對美元走弱的願望。

金價走勢圖。(圖片：彭博)

美中貿易緊張局勢加劇、聯準會降息預期，今年黃金價格已上漲 10%，上月還觸及 6 年來高點，而過去 6 週金價走勢，甚至比過去 6 年的走勢更為猛烈。

6 月 25 日後黃金像火箭一樣起飛到每盎司 1420 美元，在短短四週內增長 11%。

分析師預期，驅動黃金牛市的三大因素為，地緣政治、供給與需求關係和聯準會利率政策，黃金現在突破了上行空間，隨著聯準會降息預期提高，預期黃金每盎司 1440 美元的水平是可以實現的。

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