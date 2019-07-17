五年過去了.. 歐洲負利率還在潛水 找不到浮出水面的出路

近五年來，歐洲國家一直試圖用負利率這帖猛藥來刺激萎靡不振的經濟和通膨，但卻未能擺脫對負利率的依賴，而深陷其中。

原本負利率被視為是讓歐元區經濟振作起來的一項暫時性舉措，但五年過去了，歐洲央行仍然沒有實現目標，而且可能還準備把利率調降到更低水平；甚至連日本、瑞士、瑞典和丹麥的利率也一度跌破被視為貨幣政策下限的臨界線。

歐洲央行、瑞典、瑞士央行已維持五年負利率。(來源：Bloomberg)

負利率扭曲了正常的貸款成本，商業銀行必須為自己存入央行的資金支付費用而不是收取利息，這意味著商業銀行有動機將資金低利出借給其他銀行、企業和消費者，同時向一些現金存款客戶收取費用，從理論上來說，這會鼓勵人們增加借貸和支出並減少儲蓄，從而刺激經濟。

眼看著在全球經濟成長放緩的情況下，負利率將繼續實施，但是持續的時間愈長，批評聲浪就會愈加高漲，負利率削弱了銀行實力，剝奪了儲戶權益，讓垂死的公司得以續命，並助長了公司債和資產價格的飆升。

儘管央行官員承認負利率政策的效果並非常理想，但仍堅決認為此舉有助於防止通貨緊縮並可促其經濟成長。

但負利率實際上是對閒置資金收取費用，銀行業無法將這種成本輕易轉嫁給個人儲戶，尤其負利率實施時間太久，使得銀行業面臨的風險正在升高。

瑞銀董事長、前歐洲央行政策制定者 Axel Weber 日前表示，央行可以實施低利率，但總要在短時期完成寬鬆策想要達成的目的，就好比潛水一樣，「你可以在水下待一陣子，但總不能永遠待在水裡」。

德意志銀行經濟學家 David Folkerts-Landa 預估，負利率政策會讓歐元區銀行每年承受大約 80 億歐元 (約合 90 億美元) 之損失；Nordea Bank 執行長 Casper von Koskull 認為，長期負利率形成危險的環境，其實會讓歐洲銀行業者窒息。

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