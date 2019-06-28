負利率債券成為新常態 下半年投資策略買黃金勝過買債券

2019 上半年即將結束，許多資產類別的投資人都歡呼收割，尤其是在牛市奔騰的黃金、債券市場中，但隨著下半年的到來，Silverlight Asset Management 創辦人 Michael Cannivet 建議投資人調整投資策略，改為「買黃金、賣債券」。

黃金六月大漲 8% 左右，創下 2016 年以來最大單月漲幅，上半年漲幅超過 10%，紐約黃金期貨今天來到每盎司 1413 美元附近，維持在六年來的高檔區，在技術面突破關鍵壓力 1350 美元後，已有不少分析師認為有機會再向上挑戰 1700 美元。

黃金六月創下 2016 年以來最大單月漲幅。(來源：Bloomberg)

黃金發光發亮總在美元走軟時

Cannivet 認為，下半年投資策略轉向買黃金的主要理由，除了黃金可作為資金避風港外，同時可作為美元走軟的避險，因為黃金等商品都以美元計價，當美元走軟時，商品價格趨於上漲。

此外，美元雖是全球央行的主要儲備貨幣，但許多國家正在減少所占的儲備比重，以俄羅斯為例，俄羅斯央行持有的美元儲備比重，已從 2017 年的 46％進一步降至 2018 年的 23％，同時拉高了歐元、人民幣和黃金的比重。

世界黃金協會的數據也顯示，各國央行正在增持黃金，今年第一季全球央行購買黃金達 715 噸，創下新高；全球第二大外匯存底國中國則在 5 月時連續第六個月增加黃金儲備。

固定收益債長期回報前景黯淡

對於保守型投資人來說，債券也是熱門的投資標的之一，但 Cannivet 認為，目前來看，許多固定收益債券的長期回報似乎有些黯淡。

根據彭博社的統計，目前約有 25％的全球債券淪為負利率，在歐美央行釋出降息的信息後，美國 10 年期公債殖利率一度跌破 2.0%，德國同期公債殖利率更曾創下歷史新低，來到 - 0.3%。

兩年前，奧地利以 2.1％的票面利率發行了 100 年期債券，現在購買此債券則需支付高於發行價 60% 的，意味著殖利率僅有 1.1%。

聰明的投資人可以好好想想，100 年的利率風險，換取的收益率僅有 1.1%，會是一項聰明又安全的投資嗎？