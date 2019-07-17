〈分析〉自08年後 美運輸業第2波蕭條來臨

根據卡斯貨運指數 (Cass Freight Index for Shipments)，美國 6 月份貨運量 (包括貨運，鐵路，航空和船運) 相比去年下降了 5.3%，在此之前的 5 月亦下降了 6.0%，且已經連續七個月呈現下降趨勢 。此一趨勢連同其他貨運指標亦出現下滑，包括重型卡車的訂單，顯示出了另一波美國運輸業大蕭條的到來，上一次美國運輸業出現這樣的慘況，是在 2015 年至 2016 年期間。

卡斯貨運指數年增率 圖片：wolfstreet.com

卡斯貨運量指數 圖片: wolfstreet.com

單就鐵路貨運來說，美國鐵路協會 (AAR) 報告指出，6 月份總體運輸量較去年同期下降 6.3%。 6 月份多式聯運的貨物數量亦下降了 7.2%，其中包括用卡車運輸轉運至鐵路上的集裝箱或者搭載特殊鐵路車輛的半掛式卡車，而合計上半年，鐵路運輸總體貨運量下降 3.2%，除石油和石油產品上漲 23% 外，多式聯運下跌 3.3%。

除了穀物等大宗商品出貨量，追蹤消費品和工業品出貨的卡斯運費指數目前已低於 2014 年 6 月時的水準。 2014 年 6 月創下了在第一次運輸經濟衰退之前的出貨量紀錄。 2018 年的榮景曾打破了 2014 年的記錄且大幅度上升。 然而此行業現在又回到了衰退趨勢中。

同樣時間點，FTR 交通情報部門的報告也指出其 5 月份的卡車運輸狀況指數從去年的兩位數增長下跌至負數，此為連續第三個月出現紅字。 該指數包含卡車市場的五個關鍵條件：貨運量、運費、車隊乘載量、燃料價格和融資。FTR 表示，正值「代表良好，樂觀的整體環境」。 負值「表示不良，悲觀的環境」。

FTR 卡車運輸狀況指數 圖片: wolfstreet.com

「大部分衰弱的情況都出現在工業領域，而與消費者需求相關的貨運活動應該較其他行業相對來的繁榮」FTR 副總裁 Avery Vise 解釋。

其中一個重要的工業領域是石油和天然氣鑽探。去年年底，它面臨了自 2014 年以來的第二次石油危機，即使生產持續增加，現在此行業的投資計畫仍處於放緩階段。 另一個處於低迷狀態的主要工業領域是住宅建築工程。

根據美國最大的卡車貨運市場 DAT Solutions 的數據顯示，平板拖車的平均全國價格在 6 月份相比前年下降了 18% (每英里 2.30 美元)。 廂式拖車的平均即期費率也同比下降 18% (每英里 1.89 美元)。雖相差不大，但合約價格也開始下降，貨車費率 YOY 下降 4.3%，板車費率則下跌 6.7%。

DAT 貨運市場時雨量表 圖片: wolfstreet.com

即期費率暴跌對小型貨運公司的影響較大，因為它們較依賴現貨市場。合約費率主要適用於以大公司為客戶的大型貨運公司。因此上述的小型卡車運輸公司也相繼出現無法穩健經營的窘境。

近期有消息指稱有兩家貨運公司關門大吉。 包括總部位於明尼蘇達州羅斯維爾的 LPS 公司以及位於加利福尼亞州莫德斯托附近專門從事農產品運輸的 Timmerman Starlite Trucking，皆無預警關閉。

交通運輸業是受周期性影響相當大的產業，具起伏不定的特性。 在去年的榮景之後伴隨著衰退。此榮景與公司的潛在關稅和庫存也有一定關連。

卡車運輸的週期性是基於運輸需求無法配合而導致的產能緊縮，緣於沒有足夠的卡車及大量訂單接收，使得此行業可能在短時間內從產能緊縮轉向產能過剩。

石油泡沫危機深深影響了最近一次的運輸蕭條並減緩了整體經濟發展。美國 GDP 僅增長 1.6%，是大衰退以來的最低水準，但增長仍然是可期的。到目前為止，消費產業和服務業，包括醫療保健和金融業的巨頭 ，已經比 2016 年的情況要好得多。但對交通運輸業來說，仍面臨相當艱難的困境。