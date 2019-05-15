貿易戰新現象 航運業陸續插旗東南亞搶發遷廠財

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW)、台驊 (2636-TW) 陸續宣布，在東南亞成立子公司，貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今(15) 日也跟進，與合資夥伴在印尼雅加達設立自有子公司 PT Yang Ming Shipping Indonesia (陽明印尼)，同時在泗水、潘姜和巨港設有辦公室，藉此深耕當地客戶，並擴大在東南亞市場的發展。

隨著東南亞市場貨量穩健成長，各航商積極強化航線配置來擴大區域網絡布局，陽明表示，印尼市場成長潛力大，已透過升級大型船舶停靠印尼碼頭，並與區域型航運公司進行艙位交換，在子公司陽明印尼成立後，將進一步整合周邊區域業務。

陽明除了自營和聯營航線，也提供轉運服務，包括印尼貨儎轉運至新加坡、馬來西亞巴生港銜接母船。

事實上，貿易戰議題發酵以來，在中國的製造廠正逐漸挪移，除了部分台商回流，也有不少選擇到東南亞設廠，中菲行執行長林天送表示，即便貿易戰持續開火，貨攬業若有全球布局不至於受明顯衝擊，反而看好供應鍵移動「是我們的生意機會」。

因此，中菲行為強化空、海運雙品牌服務，旗下新加坡海運子公司 Diversified Freight System (Singapore) Pte. Ltd. 正式營運。

林天送說，美中貿易戰的不確定性，已令有眾多領導品牌製造商紛紛轉向東南亞生產，在此關鍵時期，加強布局新加坡可提供海運和物流貨倉客戶更完善解決方案。

台驊也表示，貿易戰導致全球供應鏈結構正在進行區域轉移，其中受惠最大的就是擁有人口和土地紅利的東南亞，目前集團已在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼各國建立超過 10 個以上據點，整體東亞地區第一季營年增幅達 113%，今年更將新設立菲律賓公司，在東協市場陸續擘畫完整的版圖。