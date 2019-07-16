麥肯錫：世界越來越依賴中國經濟 中國則相反

據諮詢機構麥肯錫 (McKinsey&Company) 七月發布的最新報告顯示，中國與全球其他國家的經濟關係正出現轉變，在中國轉向以國內需求為主的的經濟成長型態的同時，其他國家對中國的依賴程度則越來越高。

(圖：McKinsey Global Institute)

經濟學家普遍預估，亞洲國家因仰賴出口，故經濟受加重關稅舉措影響甚鉅。然而，麥肯錫研究報告發現，自 2015 年至 2018 年間，中國的經濟成長已有近 6 成季度是以國內消費為主體，說明中國正持續減少對貿易的依賴，。

實際上，上述報告指出，中國去年的貿易淨額對該國經濟成長帶來負面影響。中國經濟增長的驅動力已不再是貿易或投資，而是消費。

麥肯錫針對中國與全球如何透過貿易、資本以及科技產生連結進行研究。研究發現，中國消費者對國內經濟的支撐漸趨重要，使得國內製造商開始將產品轉向自家消費者，並逐步減少對外國消費者的銷售。該報告指出，2017 年，中國的出口量僅為 9%，遠低於 2017 年的 17%。

此外，從各個經濟體與中國關係來看，麥肯錫表示，隨著全球供應鏈轉向區域化，新加坡、馬來西亞、菲律賓及越南等國家在全球供應鏈與中國緊密相連，對中國的依賴程度較高。而以原物料出口為主的國家，如澳洲、智利、南非等，以及新興市場如埃及、巴基斯坦，因對中國出口以及受中國投資，容易受到中國與世界局勢的變化影響。

(圖：IHS Markit ,McKinsey Global Institute)

不過，麥肯錫也指出，儘管這顯示中國的風險敞口已下降，同時也反映了相較其他發達經濟體，中國經濟仍較為封閉的現實。