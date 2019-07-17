〈分析〉為何全球通膨這麼低？三大因子細部探討

全球在 2008 年金融海嘯之後，通膨成長率一直很低，儘管失業率都普遍接近低點。因此，市場上許多人認為，全球特別是已開發國家中，「菲利浦曲線」的理論可能已失效了。

下圖可看出，在 2008 年之前，OECD 會員國的失業率與通膨之間，明顯為負相關，但金融海嘯後，2009 年至 2018 年 (紅線)，兩者之間的相關性幾乎消失了。這種菲利浦曲線的「平坦化」，也就是失業率與通膨之間「脫節」，原因到底出在哪裡呢？

OECD 國 通膨與失業率關係 (來源: SF Fed)

以下將由三大因素：「失業差距」(Slack)、「通膨持久性」(Persistence)、「未來通膨期望」(Expectations)，找出影響通膨的貢獻度，並分為 OECD 國 (已發開國家代表) 與非 OECD 國 (開發中國家代表) 兩大樣本，分析全球通膨低落的原因。

已開發國家：錨定效應良好 認為通膨的提升是暫時性

「失業差距」指，實際失業率與自然失業率之間的差距越大，通膨越小。根據舊金山聯準會分析，在 2008 年之前與之後，兩者的失業差距影響都呈負值，且負貢獻很小。舊金山聯準會研究認為，即便失業差距縮小，對通膨的提升程度都可能很小。

在「通膨持久性」因素方面，2008 年之後影響貢獻下降，反映今天的通膨程度，對明天的影響力降低。「未來通膨期望」的因素，則在 2008 年之後提高，顯示出市場對於通膨的紛擾，認為是暫時性的。而對通膨有著良好的錨定效應，可能是央行可信賴貨幣政策目標所帶來的結果。

OECD 國 三大因素對菲利浦曲線的影響度（來源 SF Fed）

開發中國家：通膨的持續性是主導因素

分析數據統計了 23 個非 OECD 國家。下圖顯示，「失業差距」對通膨影響呈負值，且負貢獻很小，與已開發國家一致，不過其他因素則出現分歧。

自 2008 年金融海嘯後，「通膨持久性」因素貢獻明顯拉高，反映現在的通膨程度，對未來影響力發揮更多作用。此外，「未來通膨期望」的因素則影響縮減，比已開發國家還低得多。

非 OECD 國 三大因素對菲利浦曲線的影響度（來源： SF Fed）

整體而言，從已開發國家與發展中國家來看，兩者的物價走勢有一致性 (下圖)，不過上述的三項因素仍非完全同向，顯示無法完全涵蓋全球通膨普遍偏低的原因。

因此，全球低通膨的答案，除了這三大因子外，應涵蓋其他的共同潛在因素，包括：全球貿易的開放度、供應鏈的全球化，以及各個國家加大資本投資。上述的幾項因素降低了企業生產與投資的成本，使得通膨水準甚至在金融海嘯發生之前，就已經出現了下降趨勢。

OECD 與非 OECD 國 CPI 走勢 （來源： SF Fed）

綜上所述，全球在金融危機之後，顛覆了市場對於傳統通膨面向的理解，特別是從菲利浦曲線的角度來觀察。儘管已開發國家的失業率很低，然而低通膨的情況仍然存在。而在開發中國家，過去主導政策走向的通膨問題，雖然影響性仍高，不過整體通膨趨勢也在下降當中，這反映了除了主要的三大因子外，全球化等因素，在通膨走軟的格局裡發揮了重要作用。