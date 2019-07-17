【馮冠華專欄】港股今天有回吐壓力

7 月 17 日推介 - 恆大（3333）

1）昨天港股市況總結：恆指週二窄幅上落，全日波幅只有 145 點，最終收報 28620 點，上升 65 點並錄 5 連升。成交方面，金額按日下跌約 8% 至 656 億。港股通南下總成交額按日下跌約 5% 至 64 億，流向仍是淨流入，但金額減少至約 6 億。滬深股通北上又轉回淨流入，金額約人民幣 10 億。藍籌 32 升 16 跌 2 持平。板塊方面，澳門博彩、航運、基建、豬肉、手機設備、本地地產及汽車股表現較好。



做空方面，佔大市成交回落至 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 31:69，重貨區方面，熊證又回升至 29000-29049，牛證也回歸至 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28542 點，下跌 80 點，低水 78 點。港股 ADR 下跌 160 點，相等於恆指 28459 點。

簡評：明顯地，中港股市週一的大逆轉，並沒有激活兩地的巿場。上證昨天三連升斷纜，但調整幅度尚算溫和；而恒指雖則報升，但成交金額不升反跌，相信有些投資者也和筆者一樣，完全感受不到恆指已經五連升。板塊方面也見輪轉買賣，前天強勢的醫藥股呈個別發展，反而，澳門愽彩股受多間劵商前天發出的正面報告，指內地打擊網上賭博，勢令賭客回留澳門的評論後，延至昨天才吸引熱錢流入。



至於航運、基建甚至積弱而久的汽車股也因不同的利好消息而造好，但筆者卻對這三個板塊有一定的保留。整體而言，指標上沒有看到任何特別，極其量是熊証街貨量較重而已。在上證及恆指未突破大型上落區前，資金靠邊站的情況應會繼續，在本週餘下的三個交易日也可能延續低成交窄幅上落的局勢。

之前提及恆大（3333）將於週四公佈會否補發 2018 年的股息。且看有沒有春江鴨子的蹤影。昨天收盤後看到本地媒體報導，小米（1810）擬再通過股份獎勵向其主要股東 ARK Trust 派發約 17.76 億股股份。及後公司解釋這只是 ARK Trust 整合客戶持股資料並作出呈報而已。筆者估計媒體的報導或再刺激市場神經，連跌多天的股價或再潻壓。但畢竟這不是如之前的派送，對基本因素是沒有影響的，另外值得一提的是同股不同權股份能否納入港股通將於下週一揭盅，如股價今天再下挫，筆者認為是短多機會。這亦適用於美團點評（3690）。

另外，川普指和中國的貿談還有很多路要走，美股即有點沽壓。恆指經過五連跌後再五連升，若套用賭場百家樂的攤路智慧，今天恆指可能是回吐日了！（不要對此太認真，筆者只是在悶市中來點幽默罷了）

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二回軟，當中道指下跌 23 點或 0.09%，標指和納指則分別上下跌 0.34% 及 0.43%。十年期債息回升至 2.106%，美滙指數回升至 97.38，紐約期油最新報 57.59 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）

盈喜股 ：上周五掛牌的華檢醫療 (1931) 公布，預期截至 6 月底止，中期盈利增加約 6.5 倍，而收益上升約 4 倍。

山水水泥（691）公布，預期截至 6 月底止，中期盈利將按年大幅增加。

盈警股 ：永旺 (984) 公布，預期截至 6 月底止，半年虧損較去年同期擴大，去年同期虧損 5048.4 萬元。

據港交所最新資料， 小米（1810）擬再通過股份獎勵向其主要股東 ARK Trust 派發約 17.76 億股股份，ARK Trust 持股由 17.62% 升至 27.87%，以小米今日收市價 9.3 元計算，該批股份市值達到 165 億元。



根據小米招股書，ARK Trust 由董事長雷軍成立並以雷軍及其家族為受益人的信託持有。去年底小米亦曾根據「首次公開發售前僱員股份獎勵計劃」發出約 7.76 億股予 ARK Trust，當時小米方面表示，雷軍並未有獲發股份，ARK Trust 除了代雷軍持有小米股份外，亦代小米員工持有股份。



小米最新回應指，集團並沒有再次派發股份，本次持股量變動屬 ARK Trust 整合客戶持股資料並作出呈報。

周大福（1929）公布，截至今年 6 月底止首財季營運數據，內地同店銷售保持增長勢頭，按年升 11%；港澳地區市場則受到高基數的影響及宏觀環境不明朗令消費氣氛審慎，同店銷售跌 11%。

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