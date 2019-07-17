分析師：道瓊明年底突破31000點不難 只要做到這件事

美股近日交投火熱，創下 1990 年代後期的網路泡沫來的最佳上半年走勢。

道瓊指數登上 27000 點主要得益於聯準會 (Fed) 從升息到潛在降息的快速轉變。這種歷史性轉變使股票看起來比債券更具吸引力，並且強化了對史上最長經濟擴張將持續下去的信心。

投資諮詢公司 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為道指可能會在明年年底之前或甚至更早時登上 31500 點。

但他的多頭看法並非完全基於經濟基本面。相反地，Yardeni 認為這完全是關於川普總統不斷演變的貿易戰，讓 Fed 別無選擇，只能重新引入寬鬆貨幣。

Yardeni 在最近給客戶的報告中寫道，「川普已經找到了迫使 Fed 降低利率的完美方式。他所要做的就是不斷製造美國貿易政策的不確定性。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 明確表示，貿易不確定性是美國經濟面臨的主要風險；這種風險如此之大，以至於 Fed 暗示即將降息。川普也明白這一點。

Yardeni 建議川普可以繼續保持貿易談判的開放狀態，並繼續三不五時發表關於談判進展的訊息。

他說，「不確定性越大，越能讓 Fed 降低利率。」

然後川普政府可以在今年稍晚時或明年初宣布全球貿易戰的勝利，進一步提升股市。

在這種情況下，Yardeni 預計標準普爾 500 指數將在 2020 年底前、或是更早，升至 3500 點。這大致相當於道瓊指數升至 31500 點。

他指出，「這一切都是為了贏得第二個總統任期並操弄鮑爾去這樣做。」

自 1998 年以來最好的開年走勢

美股已經創下歷史新高。根據 Bespoke Investment Group 的數據，標普 500 指數今年來上漲了 20.2%，是 1998 年以來的最大漲幅，也是標普 500 指數 1928 年成立以來的第 9 大漲幅。

歷史表明，這種漲幅得之不易。

根據 Bespoke 數據，在之前的 8 次漲幅過 20% 的走勢中，標普 500 指數在當年底前平均僅成長 0.35%。有半數股市反而出現徹底的大跌。

部分分析師警告，對 Fed 即將降息的興奮可能是錯誤的。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 在給客戶的報告中寫道，「市場對未來 12 個月的貨幣寬鬆預期非常深刻，」「只有在美國經濟陷入衰退時，Fed 只會實施這種激進的寬鬆政策。」

Shah 指出，雖然經濟放緩就在眼前，但應該還不至於到經濟衰退的地步。

美國經濟衰退的三分之一機會

依據長短期利率之間的差異統計的紐約 Fed 美國經濟衰退模型估計，未來 12 個月內出現衰退的可能性為 33%。自十多年前經濟擴張以來，這是該模式的最高水平。最近三次這項指數超過 30% 後，就出現了經濟衰退。

股市的問題在於 Fed 能否在美國經濟中實現軟著陸。這可能會推動經濟反彈，從而提升企業獲利，證明股市未來的漲勢。

但摩根士丹利並不認為會發生這種情況。

摩根士丹利股票策略師 Michael Wilson 在周日 (14 日) 的報告中警告，標普 500 指數未能站穩 3000 水平，就是因為殖利率的下降以及可能導致美國經濟下滑。

他指出，「基本面不再強勁。」

華爾街正在迎接 3 年來的首次獲利衰退。

FactSet 表示，在第 1 季略跌後，標普 500 指數的每股獲利預計將在第 2 季縮減 3%。預計第 3 季將再次出現小幅下滑。

不過，此後分析師認為將會復甦，預計第 4 季獲利將成長 6%。

Wilson 認為，2019 年下半年和 2020 年的共識獲利預測「仍然實質上過高」。

他寫道：「Fed 近期發出的降息訊號如果伴隨著財報以及可能的美國經濟衰退而來，那麼也許根本不應該慶祝。」「歷史已充分證明這一點。」