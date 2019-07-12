道瓊指數從26000點到27000點 誰的貢獻度最大？

鉅亨網編譯張祖仁 2019年7月12號9點25分

道瓊工業平均指數自去年 1 月 17 日登上 26000 點，直到週四 (11 日) 再跨越 27000 點的里程碑，哪一支成份股的功勞最大？答案是 Visa Inc. (V-US)。

根據 Dow Jones Market Data 顯示，這家信用卡巨頭公司在過去 17 個月裡漲幅驚人，為股價加權的道瓊指數貢獻了 390 點；而微軟公司 (MSFT-US) 同期為道瓊增加了約 324 點。

自 2018 年 1 月中旬以來，Visa 的股價已上漲近 50%，從 121.98 美元上漲至每股 180.74 美元。與標準普爾 500 指數和市值加權的納斯達克綜合指數相比，股價加權的道指 30 個成份股中任何一支每漲跌 1 美元，相當於股指 6.8 點的震幅。微軟股價上漲超過 54%，從去年 1 月 17 日收盤時的每股 90.14 美元升至每股 138.40 美元。

與此同時，拖累道瓊指數最多的則是工業巨頭，3M 公司 (MMM-US) 在此期間對道瓊指數造成 564 點的收縮，而開拓重工 (CAT-US) 的股價變化則拉低了道指 247 點。

以下是根據 Dow Jones Market Data 就道瓊指數從 26000 點到 27000 點這段短程升幅中，各個成份股的貢獻度：(表格內有 32 支成份股，其中包括後來分拆的道氏杜邦公司 (DD-US) 和取代奇異電氣 (GE-US) 的 Walgreens 公司)

美股三大主要股票指數週四部分受到有利股市的央行政策支持，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證中為進一步調降目前 2.25-2.50% 的聯邦基金利率做準備。標普 500 指數上漲 0.23%，收盤創歷史新高，而納斯達克綜合指數小跌，距週三的歷史新高不遠。