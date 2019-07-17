貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低2.30美元 白銀大漲 創2月以來最高收盤

黃金週二收低，美國零售銷售上升，支撑美元上漲，使得黃金受到壓力。

但零售銷售上升，拉抬了白銀價格，強化了白銀的工業需求展望。

分析師說，美元走強削弱了黃金的漲勢。但 Fed 官員的談話，當有助持續支撑黃金。

8 月黃金下跌 2.30 美元，或 0.2%，收於每盎司 1411.20 美元。

9 月白銀大漲 31.1 美分，或 2%，至每盎司 15.678 美元，創 2 月底以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

分析師說，白銀週二較像工業金屬，中美貿易協定及美國零售銷售數據優於預期，支撑了白銀大幅上漲。

美元指數上漲 0.5%，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，美元走強及股市上漲，使得黃金價格受到壓力，但黃金的上漲趨勢並未改變，短期壓力在 1500 美元關卡。

上週，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在二天的聽證會中，並未壓低 7 月底降息的預期。低利率對黃金屬利多。

經濟數據方面，美國公布 6 月零售銷售上升 0.4%。但 6 月進口物價下降 0.9%，創六個月來最大降幅。

其他金屬交易方面，9 月銅下跌 1.1 美分，或 0.4%，至每磅 2.70 美元。10 月白金上漲 1.70 美元，或 0.2%，至每盎司 846.90 美元。9 月鈀金下跌 46.60 美元，或 3%，至每盎司 1516.30 美元。