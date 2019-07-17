美股盤後 — 美中談判漫漫長路 川普關稅威脅未除  四大指數同步收低

週二 (16 日) 美國總統川普捎來壞消息，他表示美中貿易談判還有漫漫長路，威脅可能對剩餘 3250 億美元中輸美商品徵收關稅。

隨著美企財報季的全面展開，全球經濟增長放緩擔憂持續，聯準會主席鮑爾稱，經濟前景的不確定性增加降息的可能性，多項利空消息加上投資人在美股近期屢創歷史新高後獲利了結，四大指數同步收跌。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 23.53 點，或 0.09%，收 27335.63 點。

那斯達克指數下跌 35.39 點，或 0.43%，收 8222.80 點。

標普 500 指數下跌 10.26 點，或 0.34%，收 3004.04 點。

費城半導體指數下跌 16.28 點，或 1.07%，收 1499.64 點。

標普 11 個主要板塊有 3 個板塊領漲，工業、材料與必需消費品領漲；能源、資訊科技與公用事業領跌。

尖牙股 (FAANG) 僅 Alphabet 收漲。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.55%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.17%；臉書 (FB-US) 下跌 0.034%。

半導體類全面淪陷，美光 (MU-US) 下跌 3.02%；恩智浦半導體 (NXPI-US) 下跌 2.17%；AMD (AMD-US) 下跌 1.57%；Skyworks Solutions (SWKS-US) 下跌 0.89%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.11%。

金融股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 上揚 1.07%；高盛 (GS-US) 上揚 1.86%；富國銀行 (WFCUS) 下跌 2.98%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.79%；花旗 (C-US) 下跌 0.54%。

台股 ADR 集體下滑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.67%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.83%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.12%；友達 ADR (AUO-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.88%。

企業消息方面

週二迎來財報重磅日，摩根大通和富國銀行季度獲利皆優於預期，但淨利息收入減少，表明存款成本上升。富國銀行削減成本的預期導致股價走低。嬌生 (JNJ-US) 最新財報獲利增長 42％，但週二其股價仍下跌 1.6%。

美國總統川普在矽谷的頭號支持者、知名科技投資人 Peter Thiel 週一 (15 日) 指控，Google (谷歌) 和中國軍方合作的行為看起來就像是叛國，川普週二 (16 日) 回應：白宮將會著手調查！

由於報導稱蘋果 (AAPL-US) 計畫投資自有原創播客 (podcast)，Spotify (SPOT-US) 週二下跌近 2%。

華爾街分析

美國總統川普週二 (16 日) 於白宮消極表示，美中要達成貿易協議還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對價值 3250 億美元中輸美商品加徵關稅。

財富管理公司 BOS 的負責人 Dave Campbell 表示，貿易談判是一個非常非常大的問題，充滿不確定性，所有這些緊緊壓在人們心頭。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 在一份報告中表示：「看看本輪財報季，關鍵的問題是貿易的不確定性是否會導致企業大幅削減支出和投資，從而開始給獲利帶來壓力？ 如果有證據表明，以中國為重點的行業以外的企業也開始變得更加保守，那麼這將對未來的獲利產生重大負面影響。」

FactSet 表示，目前為止只有超過 5% 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，超過 85% 的公司盈利優於預期。預期標準普爾 500 指數成分股企業盈利將下降 3%，將是三年來首度出現季度下降。

Papamarkou Wellner 資產管理公司總裁 Thorne Perkin 說：「市場似乎預期相當低，部分公布財報的個股走勢表明，投資者將會給予寬容。」

康涅狄格州格林威治 JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示，預期殖利率曲線將持平，因此淨利差仍將繼續收斂，這將損及 (金融業) 獲利能力，第三和第四季沒有太大的預期上升空間。」