創投大咖狠批谷歌判國 川普順水推舟：白宮將著手調查！

美國總統川普在矽谷的頭號支持者、知名科技投資人 Peter Thiel 週一 (15 日) 指控，Google (谷歌) 和中國軍方合作的行為看起來就像是叛國，呼籲聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 應該徹查 Google。川普週二 (16 日) 回應：白宮將會著手調查！
美國總統川普週二推文回應：「億萬富翁、科技投資人 Peter Thiel 認為，Google 應該因叛國罪接受調查。他指責 Google 與中國政府合作。@ foxandfriends (福克斯與朋友們 - 福斯新聞晨間節目)，Peter Thiel 是一個偉大而聰明的人，他比任何人都更瞭解這個議題！川普政府將會著手調查！」
Peter Thiel 週一指控， Google 行為看起來就像是叛國，並表示 Google 旗下的 DeepMind 研發的 AI 軟體應被視為軍事武器。
Palantir 共同創辦人之一 Joe Londsdale 週一 (15 日) 聲援 Peter Thiel 的論述表示，Google 不是一個愛國企業，當該企業繼續在中國發展卻不幫助美國，一切都了然於心。
對於遭受中國情報單位滲透的指控，Google 回應：「正如我們先前所述，我們並沒有與中國軍方合作。」
由於擔憂人工智慧 (AI) 變殺人武器，去年 Google 宣布結束與美國軍方的合作，今年 3 月終止了與美國軍方的 Maven 無人機計畫，不再續約。
今年 3 月中旬，美軍參謀首長聯席會議主席 Joseph Dunford 表示，Google 在中國的發展讓中國解放軍間接 / 直接受益。川普同時推文指控，Google 正幫助中國和中國解放軍，而不是幫助美國。
川普週二 (16 日) 推文如同順水推舟，進一步劍指 Google，這讓身陷美國司法部的反壟斷調查的 Google 形同腹背受敵，狼煙四起 。