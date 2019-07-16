創投大咖狠批谷歌判國 川普順水推舟：白宮將著手調查！

美國總統川普在矽谷的頭號支持者、知名科技投資人 Peter Thiel 週一 (15 日) 指控，Google (谷歌) 和中國軍方合作的行為看起來就像是叛國，呼籲聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 應該徹查 Google。川普週二 (16 日) 回應：白宮將會著手調查！

川普揚言要調查 Google 是否涉嫌叛國。(圖片：翻攝川普推特)

美國總統川普週二推文回應：「億萬富翁、科技投資人 Peter Thiel 認為，Google 應該因叛國罪接受調查。他指責 Google 與中國政府合作。@ foxandfriends (福克斯與朋友們 - 福斯新聞晨間節目)，Peter Thiel 是一個偉大而聰明的人，他比任何人都更瞭解這個議題！川普政府將會著手調查！」

Peter Thiel 週一指控， Google 行為看起來就像是叛國，並表示 Google 旗下的 DeepMind 研發的 AI 軟體應被視為軍事武器。

Palantir 共同創辦人之一 Joe Londsdale 週一 (15 日) 聲援 Peter Thiel 的論述表示，Google 不是一個愛國企業，當該企業繼續在中國發展卻不幫助美國，一切都了然於心。

對於遭受中國情報單位滲透的指控，Google 回應：「正如我們先前所述，我們並沒有與中國軍方合作。」

Peter Thiel 是 PayPal 共同創辦人 、臉書董座和、Palantir 投資人、對沖基金 ClariumCapital 總裁。(圖片：AFP)

由於擔憂人工智慧 (AI) 變殺人武器，去年 Google 宣布結束與美國軍方的合作，今年 3 月終止了與美國軍方的 Maven 無人機計畫，不再續約。

今年 3 月中旬，美軍參謀首長聯席會議主席 Joseph Dunford 表示，Google 在中國的發展讓中國解放軍間接 / 直接受益。川普同時推文指控，Google 正幫助中國和中國解放軍，而不是幫助美國。

川普週二 (16 日) 推文如同順水推舟，進一步劍指 Google，這讓身陷美國司法部的反壟斷調查的 Google 形同腹背受敵，狼煙四起 。