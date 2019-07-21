〈ETF大講堂〉成長股已接管價值股 成為市場「新常態」？

鉅亨網編譯張博翔 2019年7月21號18點58分

自 2008 年以來，擁抱價值股的觀念明顯已經過時，以美股市場為例，近十年來美股成長股表現是遠優於價值股，如下圖所示，過去十年來美國大企業成長股已慢慢拉開和價值股的差距，市場認為，這差距估計還會持續一段期間，因為投資人對成長股公司的商業模式，是較感興趣，一派觀點認為，成長股持續跑贏價值股的現象，將成為市場「新常態」。

近年來美股成長股已大幅領先美股價值股 (圖: 鉅亨網製)

然而為何近年來成長股表現是大幅跑贏價值股？

在探討上述問題之前，先帶領投資人了解 MSCI 美國大型企業成長股指數與價值股指數的各自內涵。

指數編撰公司 MSCI 將 MSCI 美國指數 (MSCI USA Index) 內的成份股，分別定義價值股、成長股後再進行標準化，再評價每家公司的價值分數與成長分數，最後把成份股分類成成長股與價值股指數。

以 MSCI 美國大型企業成長股指數、MSCI 美國大型企業價值股指數內涵為例：

MSCI 美國大型企業價值股指數：重視公司股價淨值比、盈餘殖利率與股利殖利率等。

MSCI 美國大型企業成長股指數：重視公司長期 (2 年) 與短期 (1 年) 預估的 EPS，公司扣除股息發放後內部的 ROE 、過去 EPS 成長趨勢等。

進一步從 MSCI 美國大企業成長股指數權重與價值股指數權重可以發現，如下所示，價值股指數更重視公司價值與穩健獲利，主要產業以金融 (佔比 19.12%)、醫療保健 (佔比 17.67%)、主要消費 (佔比 12.97%) 與資訊科技 (佔比 10.78%) 等為主。

MSCI 美國大企業價值股產業權重 (圖: MSCI 公開說明書)

成長股指數則較重視「成長題材」，因「成長題材」如 AI、物聯網等新興科技，較能刺激公司預估獲利上升，指數權重主要分布在科技 (佔比 34.77%)、非必需消費品 (佔比 16.99%)、社群應用 (佔比 13.44%)、醫療保健 (11.54%)、工業 (9.04%) 為主。

MSCI 美國大型企業成長股指數產業權重 (圖: MSCI 公開說明書)

MSCI 美國大型企業成長股指數內佔比最大的科技股公司，因全球經濟復甦，使得目前科技與技術正適逢蓬勃發展階段，就如 1994 至 2000 年間的網路產業興起相同，而近年只要和 5G、大數據、雲端、AI 人工智慧等有相關的產業常常能吸引投資人追捧，故使得成長股表現在近年來大幅超越價值股，成為市場的「新常態」。

這樣的新常態也成為基金的追蹤標的，例如 Vanguard 大型企業成長型 ETF (MGK) 便是以 MSCI 美國大型企業成長股指數作為基金的操作指標之一，從下表即可知，MGK 與 MSCI 美國大型企業成長股指數的前十大權重排名企業幾乎是相同標的，且從其中企業能清楚了解，科技的革新正是成長股最重要的動能。

MSCI 美大型企業成長股與 MGK 十大持股：

MSCI USA LARGE CAP GROWTH INDEX Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 Microsoft Corp. Microsoft Corp. 2 Apple Inc. Apple Inc. 3 Amazon.com Inc. Amazon.com Inc. 4 FACEBOOK A Alphabet Inc. 5 ALPHABET C Facebook Inc. 6 ALPHABET A Visa Inc. 7 Visa Inc. Mastercard Inc. 8 BERKSHIRE HATHAWAY B Home Depot Inc. 9 Mastercard Inc. Boeing Co. 10 Home Depot Inc. Comcast Corp.

然而值得注意的是，成長股多與現有科技發展狀況，以及市場的未來預期有關，因此波動性也會變動較大，如此潛在高報酬都伴隨著高風險，投資人須注意自身資產配置與風險承受度，再決定是否要追隨這樣的「新常態」。