【先機環球投資】新興市場下半年輪番降息機率大增

先機新興市場本地貨幣債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 表示，整體來說，現在的市場環境仍舊非常有利於新興市場本地債券，若美國聯準會進一步的降息，更有助於新興市場的貨幣表現。

綜觀整體新興市場，市場期待已久的新興市場貨幣終於在 6 月份迎頭趕上，新興本地債指數在 6 月上漲近 5%，使年初至今的報酬率升至 9%，而新興美元債券也繼續穩步攀升，6 月份及年初至今分別上漲了 3% 和 12%。

戴瑞琪指出，新興市場第一季度 GDP 和最新的採購經理人指數顯示，由於出口和訂單下降，經濟成長明顯放緩，而中國的經濟數據尚未出現顯著的止穩或出現明顯的反彈。目前今年的經濟成長率幾乎被全面下調，但這也強化了未來新興市場各國將進一步刺激經濟的預期。

戴瑞琪表示，今年印度和菲律賓已率先降息，並將可能進一步降息。此外，我們現在看到，印尼、俄羅斯 (俄羅斯上月也開始降息)、南非、馬來西亞和土耳其降息的可能性也很高。我們認為，巴西可能會等待養老金改革完成，而墨西哥至少會等待聯準會的訊號，再開始寬鬆先前實施的緊縮政策。此外，韓國央行貨幣政策委員會的一些成員已經變得更加鴿派，提高了韓國 9 月份降息的可能性，而韓國與日本日益緊張的關係，也為韓國降息打開了大門。

◆阿根廷

寬鬆政策對於阿根廷央行來說並不是一件容易的事情，但是低於預期的通膨率和更加穩定的外匯，使得阿根廷央行能夠「逐步」寬鬆其政策利率，加上阿根廷現任總統馬克里的民調仍在恢復中，也有助於抑制披索貶值，更意味著他們可以繼續放慢速度寬鬆。

◆墨西哥

儘管墨西哥總統羅培茲今年初所任命的央行成員變得較為鴿派，但墨國央行繼續傳遞通膨仍高 於目標的訊息，我們認為墨國央行有點過於墨守成規，但也理解他們的困境。目前墨西哥披索之所以穩定，是因為它提供了較高的利差，而且海外投資者仍在本地債券市場大舉增持，也導致墨國央行並不急於降息以維持利差。我們依然認為，在其它國家採取寬鬆貨幣政策之後，墨西哥也會跟進，但較晚啟動寬鬆週期也代表著沒有多少空間可大幅降息，尤其是如果明年財政風險如預期來臨。因此，我們必須看到墨西哥在通膨方面有所改善或在財政方面的政策更加明確，才會讓市場更為放心。

◆印尼

印尼也具有充足的空間來寬鬆先前為了支撐貨幣而緊縮的政策。有鑒於去年升息了 175 個基點，我們預計今年至少有降息 50 個基點的空間，甚至更多。雖然印尼製造業 PMI 有所反彈，且第一季度 GDP 僅略低於預期，經濟成長還算不錯，但目前通膨率徘徊在 3% 左右，意味著印尼央行還有很大的降息空間。

◆土耳其

我們對土耳其抱持較為負面的看法，土耳其總統幾近瘋狂的舉措及財政赤字達到 GDP 的 4.5%，加上土耳其央行再次動用 14 億美元外匯儲備來穩定外匯，接踵而來的問題使土耳其越來越接近嚴重的現金流問題 (6 月份淨流動儲備僅剩 130 億美元)，而我們在先前就已逐步減碼土耳其部位。

◆南非

我們日益關注在南非的經濟成長放緩，意味著財政收入已落後，甚至在被迫救助國有企業之前已經如此，南非央行也很可能會在 7 月份的貨幣政策委員會會議上降息，如果不是在 7 月份，那麼下一次會議肯定會降息。此外，我們認為南非債券價格的風險溢酬過低且並不合理，我們希望看到市場對其財政風險的重新定價後，再重新審視南非債券的價格合理性。

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