中美休兵 美國仍逃不掉經濟衰退？市場還會樂一陣 挑獲利成長股

G20 川習會後，中美達成貿易休兵協議，美股創下新高點紀錄，但摩根士丹利分析師認為，這項協議可惜來得太晚，已難以挽救美國步入經濟衰退的命運。

雖然道指和 S&P 500 均刷新高，但週一也有一些數據顯示大相逕庭的光景。

6 月份 ISM 製造業指數下降至 51.7，雖然這數值不是低到令人害怕，也沒有跌破產業擴張與萎縮的分水嶺 50 (意謂產業萎縮)，但這卻是自 2016 年以來最疲弱的指數。另外，具前瞻性的新訂單成分指數則下降至 50。

研究公司 Capital Economics 報告指出，「整體而言，這份報告可能不足以大幅度推動 Fed 調整利率的方向，但由於全球需求仍受壓抑，且 G20 達成的關稅休兵恐怕也只是暫時的，我們預期今年下半年美國製造業活動仍舊疲弱。」

疲弱，顯然不等於放緩。然而，每當經濟放緩時，就會出現衰退風險，這也是 10 年期公債殖利率和 3 個月期公債殖利率差距轉負值的原因，亦即所謂的殖利率曲線反轉，如果反轉的時間持續夠久，那就能當作可靠的經濟衰退指標。

基於殖利率曲線的克里夫蘭 Fed 經濟衰退模組預估，一年內經濟放緩的可能性為 37.8%。

紐約 Fed 一個類似模組預估的可能性為 29.6%。摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 指出，雖然紐約 Fed 的數據較低，卻不見得是好消息，因為自 1960 年以來，只要指數超過 30% 的時期均陷入了經濟衰退。

「結果是，紐約 Fed 未來 12 個月後出現經濟衰退的可能性，該模組使用領先的指標和經濟變因，能在經濟發生變化前先行一步觀察，目前該指數已經貼近 30% 關卡，該關卡是準確預言過去經濟衰退的水準。」

「由於 6 月數據惡化，我們認為，該模組下次公布時將顯示經濟持續疲弱。」Shalett 說。

摩根大通：市場會開心幾個月

摩根大通全球銀行和亞太區董事總經理兼副主席 Jing Ulrich 認為，「自週六開始，現在市場已經至少更加樂觀，我認為這股樂觀情緒會延續幾個月。」

她認為 G20 會議結果至少暫時移除了全球經濟一項不確定性，投資者就更能專注在其他影響股價表現的因素上，例如企業獲利、中國經濟改革等。

Ulrich 表示，各國央行更願意放寬貨幣政策的態度將讓投資者受益，美國 Fed 和歐洲 ECB 等降息的行動有助於「扭轉一些因貿易戰而引起的負面經濟趨勢。」

但她也指出，中美尚未達成協議徹底解決貿易緊張局勢，這意味著投資者未來幾個月還得等待兩國磋商結果。

她建議投資者挑選獲利成長股，因為最終股市會由企業的獲利成長來推動。「宏觀環境雖然也很重要，但企業基本面更重要。」她補充。