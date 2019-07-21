〈陸股還能買嗎〉陸ETF交投火熱 投資標的大不同 投資前先搞清楚

國陸續推出政策利多下，A 股已逐漸走出之前震盪格局，北上資金亦已轉為淨流入趨勢，雖然美中貿易戰懸而未決，帶用陸股 ETF 參與陸股投資不失為一個選擇，也讓陸股 ETF 成交量持續火熱。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益預期，近期在減稅降費促進消費及企業盈利將回升兩大利多因素下，7 月下旬 A 股有望延續反彈，任何一個調整皆提供布局 A 股最佳時機，建議可以擇機買入相關 ETF 布局。

中國信託投信也說，近年來中國政策方向已轉向由科技、消費驅動的經濟發展型態，而新經濟的最佳代表就是奠基中國、放眼全球的獨角獸企業。

根據麥肯錫全球研究院（MGI）報告顯示，全世界 262 家獨角獸，估值超過 10 億美元的私營初創企業中，有三分之一是中國企業，總共占全球獨角獸總估值的 43%。

中國信託投信表示，由於這些中國企業多選擇在香港、紐約掛牌上市，在全球資本市場以極其快速且巨額金額進行募資，最具代表性的就是名列全球市值前 10 大企業的阿里巴巴和騰訊。

中信中國 50 ETF 經理人葉松炫說，有別於舊經濟以金融、地產、能源為主，新經濟聚焦在資訊科技股，若要鎖定新經濟，首先就要了解 ETF 追蹤指數的成分股及比重。

葉松炫分析，目前中國相關 ETF 基金之追蹤指數，有「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「A 股國際通」、「滬深 300」、「上證 180」及「A50」等。

然而，上述這些指數成分股布局金融產業達 3 成以上，資訊科技產業則不到 1 成；反觀「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」成分股超過 4 成布局資訊科技產業，金融業則不到 2 成，更能深入新經濟產業。

葉松炫表示，截至今年 6 月為止，在台灣掛牌上市的陸股 ETF 共有 20 檔。以產品設計型態可以分為原型、槓桿、反向 3 種，依照產品成分，又可分為以下 4 類：

1.「純 A 股」ETF：直接以 A 股為投資標的商品，通常會直接將 A 股兩字掛在產品名稱上。

2.「完全複製指數」的純 A 股 ETF：也就是將對岸指數直接複製掛牌，而不做成分調整的產品。

3.「排除 A 股」的 ETF：除了 A 股，組成中國股市的主要還有境內發行的 B 股與 H 股，以及境外發行的 N 股、S 股、L 股，這類 ETF 就是排除 A 股，購買其他股的產品。如中信中國 50，連結「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」，就是以購買 H 股與 N 股為主。

4.「全買」的 ETF：即 A 股、B 股、H 股和其他股別全買的產品。

在減稅降費促進消費及企業盈利將回升兩大利多因素下，7 月下旬 A 股反彈仍有望持續，粘瑞益建議，投資人不妨以大型 A 股 ETF 作為核心部位。

整體來說，在陸股整體波動加劇下，陸股 ETF 交易量也明顯增加，統計今年以來，每天成交量最高的前十名 ETF 中，幾乎就至少有一半是陸股相關 ETF，其中元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2、國泰中國 A50 等幾乎成為交易量前十大的熟面孔，預期投資陸股風潮將會持續。