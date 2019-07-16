〈上半年基金熱賣〉負利率時代再臨 投資等級債成債市吸金王

美中貿易戰出現轉圜，全球股市再展雄風，但全球央行掀起降息潮，負利率時代再臨，投資人錢放銀行很不划算，資金何處去成了重要功課。新光投信表示，受全球主要國家製造業 PMI 陷入萎縮，景氣下行因素等影響，全球負利率債券規模達到 13 兆美元，創下歷史新高，同時，美國最新 10 年期公債殖利率也摜破 2%，創下 2016 年來新低，顯示市場資金正轉向債市。

不過債市產品百百種，又以投資等級債最強勢吸金，規模持續攀升，達 1564.27 億美元最高，榮登上半年吸金王；貨幣型債以 1370.57 億美元居亞軍；遠高於新興市場債的 272.68 億美元、高收益債的 77.19 億美元。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，經濟成長放緩趨勢明顯，加上貿易爭端干擾，全球央行貨幣政策偏向寬鬆，正可支撐債市表現，另一方面，全球負殖利率債券規模飆升，品質好的投資等級債券兼顧收益與防禦性，成為低利率環境且市場波動大的投資優選。

根據彭博統計，過去法人機構及大戶選擇投資等級債，主要著眼於個別公司發債的「殖利率」、「發行公司信評」及「違約率」等 3 大關鍵，以 2018 年底來看，美國投資等級債平均到期殖利率為 4.20%，優於美國十年期公債殖利率 2.68%，儘管 7/4 美國最新 10 年期公債殖利率掉到 1.96%，美國投資等級債殖利率仍有近 3.13% 的水準表現，持續吸引保守資金青睞。

李淑蓉表示，G20 川習會不僅暫緩擴大關稅，還解決華為供應鏈禁令，有助於降低不確定性，投資氣氛轉好，信用債偏多看待，另外，美國 2020 年將舉行總統大選，中國經濟下行風險增加，預期美中雙方仍可達成相當程度的貿易協議，但科技戰方面，雙方仍將持續對峙，任何風吹草動，都容易對股市引起波瀾。

李淑蓉認為，目前低利率甚至負利率環境，正是為布局投資等級債的投資人，提供一個合適時機，因為在中美兩國未來對貿易戰的談判過程反覆的風險，隨時都可能導致全球股市震盪，擁有稍高的殖利率與低違約率的投資等級債，可以被視為未來全球景氣下行的「資金避風港」。

第一金美國 100 大企業債券基金經理人許書豪也表示，發行量最大的美國投資級債，因為債信品質與公債相當，所以過去 20 年，年化波動度只有 5.29%，遠低於高收益債與股票，同時，年化報酬率則有 5.55%，換算報酬風險比為 1.05，也優於高收益債的 0.75 與股票的 0.42。在未來利率長期偏低、波動日益劇烈下，將是資金匯聚重心。