基金規模逾3兆 資金轉進債券 銀行理財掀基金申購大戰

根據統計，截至 5 月底，投信整體基金規模達 3.10 兆元、連續 2 個月創歷史新高，且資金明顯轉進債券基金，銀行財富管理也嗅到此商機，紛紛打出透過薪轉戶或是數位帳戶理財買基金的優惠大戰。

基金規模連續創高，其中，5 月成長幅度最大為「跨國固定收益債券基金」，規模較 4 月增加約 312 億、漲幅達 10.56%，「高收益債券基金」則較前月增加 54.8 億、漲幅達 3.17%。市場解讀，美中貿易戰造成今 (2019) 年美國 10 年期長債與 1 年期短債在 5 月時二度出現倒掛，也讓資金因而轉進債券市場。

學者指出，美債殖利率倒掛後，各國政府採行調降利息、寬鬆貨幣政策、減稅等政策。為因應景氣波動循環，小資族可善用近年銀行大舉推出的數位理財工具，穩健享受理財果實。

永豐銀行近期推出「大戶 DAWHO」數位帳戶，可享基金定期定額單次扣款 1 萬元以下免手續費優惠，薪轉戶也適用相同優惠，因應年輕人與小資族的理財需求。

中國信託銀行也針對退休計畫提供定期定額免手續費優惠，優惠到今年年底止。台新銀行 Richart 數位帳戶最低門檻 10 元就能投資，訴求「銅板理財」，且申購手續費 2 折。

王道銀行的機器人理財投組則是在明年 1 月 2 日前都是定期定額免申購手續費，單筆投資最低投資門檻為 1 萬元起。上海銀行是薪轉戶投資手續費 3.8 折起。

