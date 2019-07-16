基金比賽倒數兩周，即時賽況大風吹！單檔申購就能績效獲利衝上榜！

倒數兩周績效、獲利排行全是新朋友上榜！

先前緊抓前五名的曉菁、投資書僮跟芝麻凸花花等老司機已不見蹤跡！

老司機抓緊時機在倒數三周認真加碼投資！

不到最後一周可能翻轉結果！大家都想要拔得頭籌！

更新獲利排行的小娟和績效排行的阿嬤近一年表現最好，小娟績效 + 10.95%、阿嬤則有 + 12.76%，讓整體排行榜局勢更緊張！

更新近一周績效排行，大家單檔投資做投注，其中安聯收益成長基金尤其多，透過風險評級較高 RR3 以上的股債型基金作交易，讓近期新興市場債券利多加上配息較高與跌深彈性的特性發揮作用，老司機們的績效曲線水漲船高！

幾個老司機長期投資且多檔標的，像是神鬼戰士的投資組合，以股票型搭配債券、房地產跟全球新興市場債券，且近期買入法巴百利達與大家也在買的鋒裕匯理基金、路博邁房地產基金。

再來看看獲利排行，許多上榜的老司機同樣多檔標的，細看破壞王和小娟，兩位老司機長期精準的眼光，以 100 萬組合規模、RR4 以上的積極型投資。

其他獲利王同時有申購摩根、駿利、富達、鋒裕匯理、貝萊德等新興市場基金相關。

新興市場債券正夯，讓最近的老司機跟上申購，而上周擔任基金老師的摩根，分享新興市場債券基金應注意哪些因素，主要瞄準美元計價新興市場債券為主，擇優布局新興市場本地貨幣債券，殖利率較成熟市場債券高。目前新興國家貨幣政策空間大，債券可望受降息利多。匯率部分，新興市場貨幣具長線升值行情。

如何賺最後一波，倒數計時跟上即時賽況，另外參加老司機小學堂，本周安聯基金老師登場，帶來更多市場資訊，答對一題就能抽 $1000，中獎機會高！

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