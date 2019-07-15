〈上半年基金熱賣〉全球央行高鴿 資金行情蠢動 6月投信基金續創新高

聯準會降息預期升溫、貿易戰利空鈍化，帶動國內投信 6 月基金規模達 3 兆 3485 億元，月增率 7.78%，連續第 2 個月創新高。法人指出，全球央行鴿聲高亢，下半年資金行情可期，惟貿易戰混沌不明，投資人應強化資產配置，並透過定期定額分批布局品質較佳或景氣能見度高的資產。

市場預期，美國聯準會在 7 月會議降息機率 100%，這將是 2008 年以來首度調降利率，資金行情的蠢動，也讓基金投資人雀躍，根據投信投顧公會最新統計，截至 6 月底為止，投信整體基金規模達 3 兆 3485 億元，較 5 月增長 7.78%，續創單月新高紀錄。同時，累計上半年，規模已增加 7766 億元，較去年底成長 30%。

若按類型區分，跨國指數股票型、國內指數股票型、跨國股票型與跨國一般債券型這 4 類基金規模增長最多，各增加 1149、930、203 與 168 億元；而減少較多的是國內貨幣市場型基金，月減 182 億元。

累計上半年來看，規模增長最多的同樣是跨國指數股票型基金，增加 4424 億元，其次是跨國一般債券型、國內指數股票型、跨國股票型，各增加 1440、699 與 411 億元。

第一金彭博巴克萊美國 20 年期以上公債指數 ETF 基金經理人張正中表示，6 月全球央行鴿聲四起，並以美國聯準會為首，暗示降息可能性，讓金融市場持續籠罩在低利率環境中，資金亦大舉轉向債券資產，包括：被動式操作的債券 ETF、主動式投資的一般債券型基金，成為資金停泊的深水港，相關的跨國指數股票型、一般債券型基金規模因此水漲船高。

永豐投信也表示，Fed 主席鮑爾國會作證暗示 7 月底降息，美國 2、10 及 30 年期公債殖利率大幅下滑，推升債券價格上揚，市場對於美國聯準會降息預期心理將助長債市多頭，債券買點浮現，下半年債券投資利基優於股市。

此外，6 月貿易戰利空鈍化，加上「川習會」確定在月底 G20 峰會登場，讓股市擺脫修正壓力，展開谷底反彈走勢，跨國股票型基金規模同步回溫。

張正中認為，雖然美中貿易談判重啟，惟雙方角力未因 G20 峰會而平熄，貿易戰結果仍舊混沌不明，所以建議投資人應強化資產配置，以定期定額方式，分散布局品質較佳、優質的債券和高股息股票；或長期展望明確、能見度較高的成長型股票。

以債券來看，張正中指出，美國公債、投資級債的債信品質優於高收益債，而且長期違約率幾近於零，波動度相當有限，適合作為配置首選。而高股息股票可留意長期營運穩健、長年配發高股利的公用事業類股；成長型股票則看好較不受貿易戰影響的 AI 人工智慧、金融科技、精準醫療等。