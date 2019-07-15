【安聯投信】債市略降溫 投資級債吸金王

由於市場樂觀解讀聯準會（Fed）主席鮑威爾上周談話，降息預期再次升高，但消息傳出後，公債面臨獲利了結賣壓，全球政府債券上周下跌 0.80%；從資金流向角度觀察，投資級債吸金 22.5 億美元居冠，高收益債及新興市場則分別有 6.8 億與 12.9 億美元的資金流入，整體來說三大債市資金整體仍為淨流入，但幅度較前周略為降溫。

安聯投信指出，由於過去兩個月的全球貿易摩擦，在市場避險情緒推升下，連續走揚數周的政府公債漲勢於上周暫告一段落，因階段獲利了結承壓，避險性債券的指標「美國 10 年期公債殖利率」上周上升 19 個基本點，收在 2.14%；至於風險性債券，全球高收益債及新興市場公司債分別下跌 0.09% 與 0.12%，與公債相比較為抗跌，由於債市資金動能仍受股市避險情緒牽動，在市場對於降息預期仍高，美股指數持續創新高的此時，接下來債市走勢仍需密切觀察美中貿易戰，以及 Fed 是否會順應市場預期吹出降息風。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，Fed 主席鮑威爾上周三在國會的聽證會中指出，因近期不確定性增加，全球經濟成長略為趨緩，故 Fed 將視需要適時採取行動，以支撐經濟成長；此外，歐洲央行（ECB）上周四公布最新的會議紀錄也顯示，因全球貿易摩擦，影響歐元區出口表現，可能考慮放寬貨幣政策以刺激市場，全球主要央行態度明顯轉鴿，導致避險性資產（如公債）成為資金湧入熱門標的，也使相關債券殖利率不斷下降，進而影響投資息收報酬。

在全球經濟成長展望放緩，政府政策轉為寬鬆的走勢下，投資也開始進入報酬日益趨平的收益高原期；從過去常見的投資概念來看，若要追求更佳報酬的債券，如高收益債等風險性債券，往往需承擔較高的違約風險，對此，謝佳伶指出，若要在收益高原期追求更佳的息收及報酬，建議可關注由企業體質相對穩健的美國企業所發行、評等達到 B、BB 級以上之高收益債，以在獲得較佳的報酬同時，避免潛在的違約風險。

此外，由於各國政府已開始傾向使用調降利息及放寬貨幣來刺激市場，利率的變動也成為此時須納入考量的風險因子之一，對此謝佳玲表示，若可將債券存續期控制至於 2 至 3 年內，也將可有效對抗利率變動帶來的風險，而美國短年期高收益債綜合了上述短年期、信評佳的優勢，可在此時成為資金良好避風港。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，在全球市場中，新興市場過去長期給人波動較大、不易掌握的印象，然而進一步分析，可發現新興亞洲國家因政府普遍傾向寬鬆的政策支持，提供了良好的經濟發展及投資環境。

綜觀亞洲各式資產，亞洲高收益債以相較同級資產更亮眼的報酬、較低的波動度，成為近日市場關注的收益新星，從發債企業體質觀察，亞高收相關企業在償債能力上不但優於同為新興市場的拉丁美洲、東歐企業，相關企業的財務淨槓桿上也自 2016 年至今大幅改善，在政策及企業體質等基本面因素持續改善的狀況下，亞高收潛力可期。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

安聯動力亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR4，適合正在尋求較高回報債券基金並願意承受投資於新興市場債券的較高風險的投資者。

