日本媒體《The Mainichi》報導，日本加密貨幣交易所 BITPoint Japan 昨（14）日針對失竊事件匯報最新進展稱，已成功尋獲部分被盜的加密貨幣，初步估計價值約為 2.5 億日圓（230 萬美元）。

報導稱，這筆失竊的加密貨幣是在 BITPoint Japan 向海外交易所提供的交易系統中被發現，目前損失總額已從 35 億日圓（3200 萬美元）降至 30.2 億日圓（2800 萬美元）。

區塊客先前報導，BITPoint Japan 最初是在東京時間 7 月 11 日晚間 10 點 12 分左右發生「熱錢包異常轉出事件」，並於隔天發出公告證實被駭客入侵，損失資金當中有 25 億日圓（2300 萬美元）屬於用戶，10 億日圓歸 BITPoint Japan 所有。

BITPoint Japan 最新報告指出，駭客當時從交易所的熱錢包中所盜走的資產包含：比特幣、萊特幣、以太幣和瑞波幣。

遭受駭客攻擊後，BITPoint Japan 稱已暫停所有交易和服務，而母公司 Remixpoint 也隨著負面消息持續發酵，股價開始重挫最終收跌 19%。

這篇文章 駭客事件跟進：BITPoint Japan 尋獲 2.5 億日圓失竊加密貨幣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』