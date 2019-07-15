Libra  聽證會在即美眾院擬立法「禁止科技巨頭發幣」

數週來，Facebook 打算發行加密貨幣 Libra 的計畫已經成為全球關注的焦點，美國參眾兩院更針對此計畫即將在 7 月 16 日、17 日分別召開兩場聽證會。然而在那之前，一份題為《杜絕科技巨頭涉入金融業法案》（Keep Big Tech Out Of Finance Act）的立法草案副本卻在網絡上廣為流傳。

據了解，這項法案旨在極力避免大型科技公司成為金融機構，甚至試圖禁止這些公司「建立、維護或營運數位資產」，並打算對違規企業處以每日 100 萬美元的罰款。

值得注意的是，該法案所定義的「大型科技公司」是指全球年收入超過 250 億美元、主要提供網絡平台服務的公司；而「數位資產」則是依據美國聯準會（FED）的定義，即任何具備交易媒介、記帳單位、價值儲存或任何類似功能的數位資產。

目前，眾議院金融服務委員會佔據多數席位的民主黨正就該草案進行討論。根據《路透社》報導分析，該草案很可能會招來共和黨眾議員的反對聲浪，後者長期以來力挺創新，因此草案在眾議院取得足夠票數的機會渺茫。再者，即便草案獲得眾議院通過，接下來也還得經過參議院的投票，才能成為真正的法案。

但無論如何，這項草案已向那些打算進入金融服務領域的科技巨頭發出明確信號。

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