針對日本加密貨幣交易所 BITPoint Japan（下稱 BPJ）上週失竊事件，幣寶台灣（BITPoint Taiwan）今（15）日向區塊客回應最新進展稱，發現海外 BITPoint 交易所亦有部分加密貨幣的熱錢包同樣遭受「不法侵害」，初估海外 BITPoint 交易所合計或已流出約 2.5 億日圓，其餘詳情目前仍在徹查中。

BPJ 調查發現，損失總額換算約為 30.2 億日圓，其中顧客資產約 20.6 億日圓，BPJ 所屬資產約 9.6 億日圓。官方表示， BPJ 目前透過外部專家進行原因的追查，並擬定防護機制以避免類似事件再次發生，同時也專注於強化經營管理的方式，為求儘速恢復 BPJ 日常營運。

區塊客先前報導，BPJ 最初是在東京時間 7 月 11 日晚間 10 點 12 分左右發生「熱錢包異常轉出事件」，並於隔天發出公告證實被駭客入侵，從交易所的熱錢包中所盜走的資產包含：比特幣、萊特幣、以太幣和瑞波幣。遭受駭客攻擊後，母公司 Remixpoint 也隨著負面消息持續發酵，股價開始重挫最終收跌 19%。

至於台灣用戶受影響範圍，幣寶台灣表示，目前為保障客戶的資產安全及配合日本金融廳的調查，幣寶台灣仍暫停加密貨幣的轉入、轉出服務，重啓服務時間將另行公告通知，而加密貨幣的交易買賣及法幣的充值提現皆維持正常運作服務。作為一家負責任的加密貨幣交易所，幣寶台灣將持續對外公開事件的最新狀況。

這篇文章 BITPoint Japan 駭客事件跟進：海外交易所再流出 2.5 億日圓 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』