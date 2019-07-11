美議員候選人 Omar Reyes 計劃發幣獎勵選民請示聯邦選委會擬放行

根據 7 月 5 日發布的徵詢意見書草案，美國聯邦選舉委員會（FEC）已暫時核准國會候選人 Omar Reyes 為他的競選造勢活動發行以太坊 ERC-20 代幣 Omar2020 Token（OMR），做為志願者和選民參與造勢活動的獎勵。據了解，聯邦選舉委員會將在 7 月 25 日舉行的會議上審議該意見草案。

今年 5 月下旬，代表佛羅里達州參選美國第 22 屆眾議院議員的 Omar Reyes 致函聯邦選舉委員會徵詢許可及意見，從而允許 Reyes 的競選委員會在造勢活動期間，「向志願者和有興趣參與加密貨幣試驗的選民分發 OMR 代幣」。

對於 Reyes 的請求，聯邦選舉委員主席 Ellen Weintraub 認為 ，這種代幣基本上只具紀念性質，不具貨幣價值，因此 Omar Reyes 競選委員會可自由發行代幣，當成是志工的獎勵。

草擬信函中的內容提到，「 聯邦選舉委員會的結論是，該委員會可將 OMR 代幣分發給志工和支持者，做為他們參與志願活動的獎勵，正如請求所描述，是因為 OMR 代幣不構成償款。實際上，OMR 代幣與傳統造勢紀念品並無區分，再者，法案或選舉委員會的規定並未禁止競選委員會分送免費的造勢紀念品給志工或支持者。」

Reyes 表示，這些基於以太坊區塊鏈的代幣僅用於競選獎勵，而 Omar2020 造勢活動將把獎金發給前三名 OMR 持有者，但將在競選活動結束後，刪除其以太坊合約並將剩餘代幣作廢。

美國聯邦選舉委員會先前曾在 2014 年為第一起加密貨幣融資活動撰寫了一份意見書。選委會當時表示，競選活動可收到比特幣作為捐獻，但只能當作實物捐贈類別，也就是捐贈商品和服務，而不是捐款。這代表著比特幣不能被直接用於交易，但可轉換為法定貨幣並進行存款。

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