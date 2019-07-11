根據當地媒體《聯合早報》報導，新加坡網絡募資平台 Capbridge 旗下證券型代幣交易平台 1exchange（1X）已於昨（11）日正式上線，並迎來首家掛牌公司 Aggregate Asset Management 發行首款以新幣（SGD）購買的以太坊代幣。

1X 所推出的以太坊代幣約佔新加坡基金經理 Aggregate Asset Management（AAM） 7％ 股份，而作為 1X 首家掛牌公司，AAM 自今年 5 月 4 日起，成功在 6 週內籌得大約 400 萬美元的法幣，而作為私募股權的證明，該輪投資者也收到了相應的以太坊代幣，現已開放在 1X 進行交易。

去年 12 月，1X 平台獲新加坡行使中央銀行職能的金融管理局（MAS）頒發認可市場運營商（Recognised Market Operators）牌照，成為新加坡首家合規經營的私人證券交易所。據了解，該平台的股東之一為新加坡交易所（SGX），並由以太坊開發團隊 ConsenSys 提供技術支持。

根據介紹，1X 的操作模式類似於 IPO 平台，允許私營公司透過公有鏈驗證交易來籌集資金，並提供更簡單、更靈活的方式來解鎖股東價值和回收資本，且能讓專業投資者和企業主買賣頭寸。

1X 執行長 Haiping Choo 表示，「我們會將私營公司部分（通常為 10% – 30%）的股份納入特殊目的實體（Special Purpose Vehicle，SPV），以支持我們為上市和交易而發行的每一枚代幣。整體想法是為傳統非流動性資產帶來流動性，而我們將從私營公司著手。未來，我們打算將相同的工作流程應用於其他非流動性資產，如債券或房地產等。」

全球通用性

Choo 表示，「每個代幣都代表著實際的公司證券。目前範圍只限普通股，但我們可能延伸到其他股票類型，例如：優先股、其他類型的證券以及可轉換的債券等」。

1X 平台將對每筆交易收取 2.5% 的交易費，以及每年 3,600 美元的上市費。Choo 解釋道，該平台致力利用以太坊區塊鏈以取代清算者的角色，藉此降低運營成本，更可供全球參與者使用。

目前，1X 平台上已有 1,000 名專業投資者，對於新加坡交易商作為專業有資者的條件是：年收入至少 22 萬美元和淨值 150 萬美元。然而，Choo 補充道，「只要通過 KYC 實名認證，1X 平台對境外投資者並無最低要求」。

Consensys 量身打造改良版 ERC-20 代幣

至於 1X 平台背後的技術實踐，則是由以太坊共同創辦人後來再行成立的區塊鏈開發工作室 ConsenSys 擔當，專門為其量身打造「改良版 ERC-20 代幣」，以滿足 1X 平台的互操作性需求和監管要求。

ConsenSys 新加坡業務總監 Daren Frankel 解釋說，這種設計將允許「基於證券的以太坊代幣交易顯示在以太坊網絡上，但並不會直接向用戶提供資產保管，因為在 1X 上交易還需進行一系列合規性檢查。」

這是因為，所有在 1X 平台上的代幣和相關證券都需由經過新加坡政府許可的第三方託管機構完全存儲。為此，Choo 透露目前正與 Equiom Trust Singapore 合作，未來計劃與多家託管機構合作。事實上，1X 平台雖為中心化交易所，但它並不持有投資者的私鑰，而且對於交易所內的每筆鏈上交易都需要通過第三方託管機構儲存。

Choo 最後總結道，「我們最初構想時，就希望將 1X 設計成一個完全合規、可擴展和標準化的交易平台，以滿足全球公司和投資者的需求，因為我們所提供的資產是證券，而這是最被嚴格監管的資產類別」。

這篇文章 獲新交所投資！新加坡首家持牌證券型代幣交易所 1exchange 宣告上線 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』