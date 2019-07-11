土耳其發布經濟發展草案：央行數位貨幣納入規劃

土耳其政府 7 月 9 日發布第 11 期（2019-2023 年）的經濟發展規劃草案指出，「將實施基於區塊鏈的央行數位貨幣」。目前，草案獲得土耳其總統 Tayyip Erdogan 同意後，正式遞交國會進行審查。

除了發行央行數位貨幣（CBDC）以外，該草案還列出了區塊鏈在運輸和海關業務中的應用潛力，接著進一步指出，大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術可有效改善公共服務和管理等基礎設施。

專注於中東時事的媒體《Al Monitor》2018 年初曾採訪到土耳其當時的副總統 Mehmet Simsek，他表示，「我們計劃開發自己的數位貨幣，我們非常重視數位化」。然而，綜合過去報導，土耳其政府當中仍有官員對加密貨幣持懷疑態度，有些部長甚至將加密貨幣項目跟龐氏騙局進行比較。

今年初，素有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS） 發布研究報告稱，全球至少有 40 家銀行已開始執行研究計畫，並且試驗區塊鏈技術。目標是處理有關普惠金融（Financial Inclusion）、提高支付效率與資安等問題。博愛道告指出，在分布式帳本上發行、而且能在端對端之間交易的 CBDC，能夠加速並以更節省成本的方式進行交易。

本月上旬，BIS 總裁 Agustin Carstens 向媒體表示，「我們正在努力，支持他們」。Carstens 還認為，若能證明公眾的確有此需求，CBDC 很可能會較預期更早降臨，他最後強調，「我們必須能夠提供央行數位貨幣」。

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