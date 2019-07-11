美股盤後 — 美股刷新高！鮑爾暗示降息 台股ADR氣勢如虹

週三 (10 日) 美國聯準會主席鮑爾赴國會參加聽證，暗示可能降息以對抗經濟亂流，激勵標普早盤一度衝破 3000 點大關，道瓊刷盤中新高 26983，那指收盤更站上歷史新高點。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 76.71 點，或 0.29%，收 26860.20 點。

那斯達克指數上漲 60.80 點，或 0.75%，收 8202.53 點。

標普 500 指數上漲 13.44 點，或 0.45%，收 2993.07 點。

費城半導體指數上漲 10.30 點，或 0.70%，收 1471.51 點。

標普 11 個主要板塊有 3 個板塊收低，能源、通訊服務領漲；金融、工業板塊領跌。(圖片：finviz)

美國墨西哥灣北部受到風暴威脅，油價攀升帶動能源股大漲，埃克森美孚 (XOM-US) 週三上漲 1.4%，雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.7%。

尖牙股 (FAANG) 全面開漲。臉書 (FB-US) 上漲 1.77%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.46%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.99%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.28%。

半導體類股集體上揚，威騰電子 (WDC-US) 大漲 4.97%；美光 (MU-US) 上揚 3.75%；AMD (AMD-US) 上揚 1.93%；NVIDIA (NVDA-US) 上揚 1.75%；應用材料 (AMAT-US) 上揚 1.71%。

鮑爾鴿派言論促使美債殖利率下滑，金融股集體收低。高盛 (GS-US) 下跌 0.87%；花旗 (C-US) 下跌 0.60%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.07%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.12%。

台股 ADR 氣勢如虹。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.94%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.20%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 2.62%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%。

企業消息方面

受到特斯拉告知員工準備增加電動汽車的產能，特斯拉 (TSLA-US) 週三股價上漲 3.85% 至每股 238.92 美元。

華爾街分析

本週三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席為期兩天的國會聽證會，週三聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，由於全球經濟成長放緩正對美國構成壓力，且通膨預期疲軟，Fed 將會採取適當行動以持續擴張。

隨後釋出的 6 月利率會議紀要顯示，許多聯準會官員認為，全球前景不確定性和其他下行風險，從風險管理角度來看，降息理由已經增強。



上週五 (5 日) 美國 6 月非農就業人數遠優於預期，淡化聯準會可能降息的預期。鮑爾鴿派言論示出過後，CME 集團的 FedWatch 工具週三顯示，目前市場預期 7 月降息一碼機率為 76.5%、降息二碼機率大升至 23.5%。

7 月降息降息二碼機率大升至 23.5%。(圖片：FedWatch)

芝加哥 TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，這是市場希望聽到的，許多人認為上月非農就業報告會突然改變聯準會的想法，但聯準會傾向對經濟走勢進行操作。

BMO Capital Markets 美國利率負責人 Ian Lyngen 表示，圍繞貿易和全球增長的不確定性有著明顯的鴿派色彩。鮑爾在聽證會進一步證實，全球經濟情況變得更糟了。

摩根士丹利全球固定收益董事總經理 Jim Caron 在一份聲明中寫道：「我的感覺是，鮑爾更擔心全球金融狀況 PMI 疲弱、全球通膨水準較低、各地經濟增長放緩，而不是美國勞動力市場的強勁。」

聯準會將在 7 月 30 日至 31 日的會議結束時宣布最新政策決定，Jim Caron 表示：「我知道市場 7 月主要預測降息一碼。但我認為，現在更接近降息兩碼的呼聲，聯準會想法可能是這樣，他們今年至少需要降息 50 個基點，所以何必等待。」

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 稱：「鮑爾在證詞中毫無保留，完全支持 7 月降息，聲明中幾乎沒有暗示 7 月份會議之後這意味著什麼，但我們可以推斷，7 月經濟數據的進一步走軟，可能意味著聯準會在隨後的會議上採取更多行動。」