美股盤中─Fed主席暗示即將降息 S&P 500首度突破3000點大關

美國股市週三中場上漲至新高點。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會中，暗示將放寬貨幣政策，帶來利多。

S&P 500 上漲 0.4%，一度突破 3000 點大關，能源股與科技股表現勝出。Nasdaq 與道瓊工業平均指數均創新歷史高點。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數上漲 85.89 點或 0.32% 至 26869.38。

Nasdaq 指數上漲 52.78 點或 0.65% 至 8194.52。

S&P 500 指數上漲 13.25 點或 0.44% 至 2992.88。

亞馬遜股價上漲 1.3%，突破每股 2000 美元。FedEx 股價上漲 1%，高盛將該股票加入買進清單，帶來利多。

在為眾院金融服務委員會準備的講稿中，鮑爾說，因經濟展望的不確定性持續，美國企業投資近來明顯減緩。

「亂流再度出現，」鮑爾說。「許多 FOMC 委員認為，寬鬆貨幣政策的環境已更加強化。根據近來公布的數據及其他發展，貿易緊張帶來的不確定性，及對全球經濟的擔憂，持續對美國經濟展望，構成壓力。」

分析師說，鮑爾準備的證辭，明顯屬鴿派，貿易與全球成長的不確定性，壓低了經濟展望。在最新的證辭中，鮑爾確認情況已經惡化。

Fed 在 6 月的政策會議後，在發布的政策聲明中，取消了 "耐心" 一辭，為降息敞開了大門。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，交易員已反應 Fed 於 7 月降息的機率為 100%。但美國 6 月就業報告較預期強勁，積極放寬貨幣政策的預期，因而消退。

分析師說，鮑爾在聽證會上，完全支持 7 月降息，完全沒有壓低市場的預期。投資人可以推斷 7 月後，經濟數據若進一步疲弱，可能意味 Fed 在以後的政策會議中，將採取進一步行動。